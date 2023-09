Elon Musk will einen Speedrun in Diablo 4 machen – und das auch noch live

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das war sein Vorhaben: In seinem Beitrag schreibt Elon Musk, dass er heute ein paar „alberne Sachen“ im Livestream auf X machen wolle. Weil er gebeten wurde, Videospiele zu streamen, möchte er „versuchen, einen Alptraum-Dungeon auf Level 99 in Diablo (ohne boshafte Herzen) im Schnelldurchlauf zu spielen.“

Auf X, ehemals Twitter, schreibt Elon Musk am 28. September, dass er das Livestreamen noch am selben Tag auf seiner eigenen Plattform testen wolle. Einige Stunden später rudert er allerdings schon wieder zurück. Wann er sein Vorhaben umsetzen wird, ist noch unklar.

