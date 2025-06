Im MMORPG zu Elder Scrolls ist 11 Jahre lang keine Zeit vergangen – Jetzt ist die Geschichte auserzählt

In Elder Scrolls Online haben die Entwickler dieses Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Statt Addons gibt es nun Saisons, doch die Entwickler lassen noch mehr hinter sich.

Was passiert gerade bei ESO? Elder Scrolls Online erlebt 11 Jahre nach dem Release einen massiven Umbau. Die Entwickler haben 2025 ihr bisheriges System von jährlichen Chapters, die wie klassische Addons funktioniert haben, hinter sich gelassen. Seit Release haben die Entwickler mit dem alten System einmal im Jahr ein großes Chapter gebracht, das eine Erweiterung der Spielwelt, neue Quests und Storys sowie neue Dungeons und weitere Inhalte mitbrachte.

Mit dem neuen System der Saisons möchten die Entwickler ab 2025 über das Jahr verteilt, häufiger kleinere und größere Updates bringen, statt einmal im Jahr ein sehr großes Addon. Eine Saison kann dabei unterschiedlich lange gehen, die aktuelle Saison des Wurmkults geht bis Ende des Jahres 2025.

Mit der Umstellung verlässt Elder Scrolls Online jetzt auch die bekannte Zeitlinie und begibt sich in die Zukunft.

Die Geschichte ist fertig, Zeit für eine Neue

Was haben die Entwickler verraten? Im Gespräch mit Gamesradar+ haben die Entwickler über die neue Season gesprochen und wie diese das Spiel verändern wird. Dabei verriet Zone Lead Jason Barnes, dass Elder Scrolls Online „zum ersten Mal in der Geschichte“ die Zeitlinie verlassen würde und sich nach vorne, in die Zukunft begibt.

Weiter erklärt er: „Die Ereignisse des Basisspiels, das ist Molag Bals Planemeld, sind bereits eingetreten. Molag Bal ist besiegt, das Planemeld ist beendet, und die Welt erholt sich.“ Der Metaplot von Elder Scrolls Online ist damit entsprechend abgehandelt und die Geschichte geht in der Zukunft weiter.

Barnes war es wichtig zu betonen, dass der neue Zeitstrang in der Saison des Wurmkults die Spieler nicht vom bisherigen Spiel ausschließt und dass man jederzeit zwischen beiden Zeitsträngen hin- und herwechseln kann. Spricht man aber mit NPCs in der neuen Saison, dann liegen alle Teile des Hauptspiels in der Vergangenheit.

Mit der neuen Saison wird Elder Scrolls Online von der Story her weitergeführt, doch die Entwickler planen auch für die weitere Zukunft große Veränderungen.