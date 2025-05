Das MMORPG zu Elder Scrolls möchte seine riesigen PvP-Schlachten wiederbeleben, träumt von Kämpfen mit 900 Spielern

Bei Elder Scrolls Online arbeiten die Entwickler gerade am großen PvP-Modus des Spiels. Diesmal soll er 900 Spieler auch ohne technische Probleme unterstützen.

Was haben die Entwickler erzählt? Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben in ihrem Podcast über das PvP im MMORPG gesprochen. Bislang waren PvP-Spielmodi nicht die Stärke des MMORPGs, doch gerade während der Corona-Pandemie wuchs deren Beliebtheit stark an. Das lag vor allem am Massen-PvP-Modus Cyrodiil in dem 3 Fraktionen in 300 vs. 300 vs. 300 Personen-Schlachten gegeneinander kämpfen.

Dieses Limit von 900 Spielern sorgte allerdings für große Probleme. So mussten die Entwickler seit dem Release immer wieder Performance-Verbesserungen nachreichen und Elemente wie NPCs aus dem Gebiet entfernen, um für Verbesserungen zu sorgen.

Auch das Limit von 900 Spielern wurde verringert, genauso wie die Serverframerate, die von 700 auf 300 gesetzt wurde. Die Technik war einfach noch nicht ausgereift, doch das soll sich nun ändern.

Elder Scrolls Online zielt mit einer Werbung wie zu alten Zeiten auf neue Spieler ab:

Die Wiederbelebung der Massenschlachten

Was planen die Entwickler? Im Podcast auf YouTube erzählen die Entwickler von ihrem derzeitigen Vorhaben. So läuft gerade auf den Testservern eine Probierphase der neuesten Version des PvP-Gebiets Cyrodiil, mit dem Ziel, den Spielmodus wieder zum alten Ruhm zu führen.

So erklären die Entwickler: „Das Ziel ist es, das PvP-Fertigkeitssystem so zu überarbeiten, dass es mit den massiven Kampagnen funktioniert, die wir vorher hatten. Wenn dieser Test funktioniert, können wir zu 300 gegen 300 gegen 300 Spieler zurückkehren“.

Die neue Testphase zielt darauf ab, die Funktionsweise der Fähigkeiten im PvP neu zu gestalten und ein schlankeres und flexibleres System zu erschaffen. Der Name und das Aussehen der Fähigkeiten sollen gleich bleiben, aber ihre Funktion im PvP-Kampf wird sich ändern.

Wir haben die FPS des Servers verdoppelt, und die Spieler haben es trotzdem nicht bemerkt. Deshalb machen wir diesen Test jetzt; es ist der nächste Schritt.

Für die Entwickler steht das Ziel fest: Sie wollen den Spielmodus in seiner ursprünglichen Form ermöglichen, auch wenn das bedeutet, Fähigkeiten im PvP zu vereinfachen, um die Serverlast zu reduzieren.

Wenn alles klappt und die Tests auf dem Testserver positiv ausfallen, dürfen die Spieler den PvP-Modus endlich so erleben, wie er schon immer sollte. Wie das MMORPG die Fähigkeiten von allen Klassen anpassen will, bleibt jedoch noch offen, denn davon soll es bald 3.000 geben: Das MMORPG zu Elder Scrolls hat bald 3.000 Klassen