Ein Anime sollte das neue Solo Leveling werden, doch Fans ärgern sich über die Standbilder – Der Autor verteidigt es

Mit „Solo Leveling“ gelang Anfang 2024 ein großer Wurf. Die Anime-Adaption des beliebten Webtoons wurde weltweit für ihre aufwendige Inszenierung gefeiert. Viele Fans hofften, dass „The Beginning After the End“ diesen Erfolg wiederholen könnte. Doch die Fan-Kritik ließ nicht lange auf sich warten und nun hat sich der Autor persönlich dazu geäußert.

Um welchen Anime geht es? Der Anime „The Beginning After the End“ (kurz: TBATE) basiert auf der gleichnamigen Webnovel von Autor TurtleMe, der später auch als Webcomic über Tapas erschien. Die Serie erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit – mit einer treuen Fangemeinde und monatlichen Einnahmen, die im Schnitt rund 500.000 US-Dollar betragen.

Produziert wurde die Anime-Adaption vom Studio A-CAT, mit Unterstützung von Crunchyroll und Fuji TV. Die Erwartungen waren hoch, nicht zuletzt, weil TBATE thematisch und stilistisch Ähnlichkeiten zu „Solo Leveling“ aufweist: ein starker Protagonist, eine magische Welt und epische Kämpfe.

Doch nun, da die ersten Folgen der Anime-Adaption erschienen sind, kam anhaltende Kritik aus der Community auf, und diese hat den Autor zu einer Stellungnahme veranlasst.

Warum sind die Fans unzufrieden? Noch vor der Veröffentlichung der ersten Episode sorgte bereits der Trailer für Aufsehen. Die heftige Kritik aus der Community führte dazu, dass einige Fans forderten, die Produktion der Serie sogar ganz einzustellen. Während „Solo Leveling“ durch aufwendige Animationen, Stil und Tempo punktete, wirkt TBATE in den Augen vieler im Vergleich als sehr „lieblos“ umgesetzt.

Die Serie startete schließlich am 02. April 2025 und inzwischen sind bereits 3 Folgen auf Crunchyroll erschienen. Aber der Frust der Fans wuchs nur noch mehr an. Es wurde kritisiert, dass viele Szenen steif wirken oder sich fast wie eine „Slideshow“ anfühlen.

Autor bittet, dem Anime eine Chance zu geben

Was sagt der Autor dazu? Vor dem Hintergrund der wachsenden Kritik meldete sich Autor TurtleMe persönlich zu Wort. Über Reddit bedankt er sich bei den Fans für ihre langjährige Unterstützung, zeigt Verständnis für die Reaktionen, betont aber auch die begrenzten Einflussmöglichkeiten, die er als Autor im Anime-Produktionsprozess hat.

Den Wunsch vieler Fans nach einem Reboot oder einem Produktionswechsel kommentiert er emotional: „Wenn man etwas liebt – ob Haustier, Geschichte oder Kind –, wünscht man sich in schwierigen Zeiten nicht, dass es einfach verschwindet und man neu anfangen kann.“

TurtleMe appelliert an die Geduld der Community. Schon der Webcomic wurde anfangs kritisiert, sagt er, entwickelte sich aber mit der Zeit. Seine Bitte an die Fans ist daher, dem Anime einfach Zeit und eine Chance zu geben.

Die Reaktionen in der Community sind gemischt

Wie geht es jetzt weiter? Trotz der lauten Kritik gibt es auch positive Stimmen zur Anime-Adaption von TBATE. Einige Zuschauer verteidigen die Serie, halten die Animationen für „völlig in Ordnung“ und freuen sich bereits auf kommende Folgen. Die Reaktionen innerhalb der Community sind also gemischt.

Dennoch steht die Serie unter besonderem Druck: „The Beginning After the End“ muss große Fußstapfen füllen, nicht zuletzt durch den massiven Erfolg von „Solo Leveling“. Die unterschiedlichen Meinungen zeigen dabei vor allem, wie hoch die Erwartungen an moderne Anime-Produktionen inzwischen geworden sind.

Fans fordern nicht nur visuelle Qualität, sondern auch emotionale Tiefe und eine packende Umsetzung der Vorlage.