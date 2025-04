Der Autor von Jujutsu Kaisen verrät, wieso ein unbesiegbarer Charakter trotzdem verloren hat

Die Fantastischen Vier genießen in New York hohes Ansehen und Reed und Sue erwarten ein Kind. Doch eine weibliche Silver Surfer verkündet dem Planeten den Untergang.

The Fantastic Four: First Steps – Der neue Marvel-Film erscheint am 25. Juli im Kino

Demnach stand Gojos Arroganz seinem Sieg im Weg. Er war durch seine Fähigkeiten so sehr von sich überzeugt, dass er die Gefahr nicht kommen sah. Der starke Magie-Meister dachte bereits, dass er den Sieg in der Tasche hat.

Der Kampf ging im Manga über 14 Kapitel, mit dem Ergebnis, dass Gojo am Ende in zwei Hälften geteilt wurde. Dank Mahoraga konnte Sukuna nämlich die Unendlichkeit zwischen Gojo und seiner Außenwelt überwinden.

„Die Lobby hat vergessen, dass ich existiere“ – Gamer verliert ein Match in CoD Warzone, obwohl er am Ende noch lebt

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to