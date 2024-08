Bei einem emotionalen Moment in Jujutsu Kaisen erfahren wir, dass die schlimmsten Befürchtungen von Fans wahr sind

Die Geschichte von Jujutsu Kaisen wird noch in 2024 enden. Mangaka Gege Akutami hat bestätigt, dass er den Manga noch in diesem Jahr abschließen wird. Doch zuvor muss er wohl mit einigen ungeklärten Fragen aufräumen, die in den Köpfen der Fans hausen.

Achtung, hier gibt es einen Spoiler zu Kapitel 265 des Mangas und zum Shibuya-Incident-Arc des Animes bzw. Mangas.

Um welchen Charakter geht es? Der Shibuya-Incident-Arc hat das Leben zahlreicher Charaktere gefordert. Bei einer Person war allerdings nicht ganz klar, ob sie überlebt hat. Nobara Kugisaki, die zusammen mit Yuji und Megumi ein Team unter Gojo bildete, wurde im Kampf gegen Mahito schwer verletzt.

Sie verlor beim Kampf einen Teil ihres Gesichts und bleib regungslos am Boden liegen.

Ihre Wunden sahen tödlich aus, doch ein anderer Schüler namens Arata Nitta versuchte, sie noch zu heilen.

In einem Gespräch erwähnte er, dass Nobara möglicherweise tot sei.

Doch dieses „möglicherweise“ machte vielen Fans Hoffnungen, dass Nobara die Situation überlebt haben könnte. Wie sich im aktuellen Kapitel herausstellt, ist das eher unwahrscheinlich.

Nobara ist eines der Opfer vom Sibuya-Arc

Wie wurde ihr Tod bestätigt? Normalerweise wird der Tod von Charakteren im Anime durch ein Begräbnis, ein Gespräch oder das Obduzieren der Leiche bestätigt. Im Fall von Nobara hat man über 100 Kapitel lang nichts mehr von der Schülerin gehört, obwohl sie eine der Hauptcharaktere war.

Yuji bereitet sich gerade darauf vor, seine Domain Expansion einzusetzen. Er redet darüber, wie bewusst es ihm geworden ist, dass das Leben wichtig ist. Der Moment wirkt sehr emotional. Im Hintergrund sind dabei einige Personen zu sehen, die ihm wichtig waren und mittlerweile verstorben sind.

Leider ist auch Nobara unter den Personen zu sehen, wie viele User auf X jetzt betrauern. X-User RamXT5 schreibt, dass Nobara für immer fort sei:

Gibt es eine Möglichkeit, dass sie dennoch wiederkehren könnte? Einen letzten Funken Hoffnung gibt es noch. Es wurde enthüllt, dass Yuji bewusst einige Informationen vorenthalten wurden, da die Befürchtung bestand, Sukuna könne in seinen Erinnerungen wühlen (via Screen Rant).

Eine Information könnte es sein, dass Nobara doch irgendwie überlebt hat. Damit könnte Sukuna nie herausfinden, dass sie ein möglicher Gegner für ihn wäre. Durch die Darstellung im Manga ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Die beiden sprachen da nämlich von einem Plan, Yuji im Kampf zu helfen, und nicht davon, welche Personen überlebt haben könnten.

So oder so ist es schön zu sehen, was für ein wichtiger Teil sie für Yuji war und dass ihr Ableben in seinen Erinnerungen gewürdigt wird. Leider erwartet uns schon bald das Ende von Jujutsu Kaisen, deshalb wäre nicht mehr viel Zeit geblieben, ihren Tod zu bestätigen: Der Mangaka von Jujutsu Kaisen opfert Epilog, damit sein Plan für das Finale aufgeht