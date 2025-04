Fans hoffen, dass eine Anime-Adaption ähnlich stark wie Solo Leveling wird, Zuschauer meckern jetzt schon: „Ich will keine Slideshow schauen“

Die Fans von The Beginning After The End haben sich jahrelang auf eine Anime-Adaption gefreut. Die Geschichte rund um Arthur Leywin, einen wiedergeborenen König in einer magischen Welt, ist eigentlich perfekt geeignet für eine visuell starke Anime-Serie. Doch die Umsetzung von Studio A-Cat wird wegen mangelnder Animationen stark kritisiert.

Um welchen Anime geht es? The Beginning After The End (kurz TBATE) basiert auf dem gleichnamigen Webroman von TurtleMe, der später auch als Webtoon große Erfolge feierte. Die Geschichte erzählt von Arthur Leywin, der in einer magischen Welt als früherer König mit all seinem Wissen und seinen Erfahrungen wiedergeboren wird.

Die Serie verspricht epische Kämpfe und ein komplexes Fantasy-Setting. Darum hofften Fans, dass die Anime-Adaption, ähnlich stark wie die von Solo Leveling wird. Doch die Ernüchterung folgte schnell.

Was ist das Problem bei der Umsetzung? Die Serie startete am 02. April 2025 auf Crunchyroll. Bisher sind gerade einmal 2 Folgen erschienen, doch die Fans sind schon jetzt enttäuscht. Statt lebendiger Action und Magie bietet der Anime größtenteils Standbilder, langsame Kameraschwenks und die Charaktere bewegen sich oft nur minimal.

Die Kritik an der Anime-Adaption von TBATE kam jedoch nicht überraschend, denn schon nach dem ersten Trailer im März zeigten sich viele Fans skeptisch. Man fürchtete, dass die Serie unter einer mittelmäßigen Produktionsqualität leiden wird, aber es kam jetzt wohl noch viel schlimmer als gedacht.

„Die Animation passiert nur in unserer Vorstellung“

Was sagen die Fans? Bei TBATE fühlt sich die Community an eine Slideshow erinnert und nicht an eine echte Anime-Serie. In einem Beitrag postete ein User: „Am Anfang wäre diese Art der Animation vielleicht noch okay, aber wenn’s richtig zur Sache geht, will ich keine Slideshow mehr schauen“ (- ManyRepulsive5733 via Reddit).

Auch andere meldeten sich zu Wort und kritisieren die neue Serie:

„Ich dachte, ich schaue einen Anime – dabei ist das einfach nur ein Manga mit Soundeffekten und Synchronstimmen.“ (- DDChak via Reddit)

„Ich sag’s ganz ehrlich: Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle treuen Fans des Webtoons. Die Animation ist sogar noch schlechter geworden, als ich befürchtet hatte.“ (- dracoXdrayden via Reddit)

„Ganz ehrlich, da liest man lieber gleich den Manhwa. So eine miserable Umsetzung. Und jetzt müssen wir uns für immer anhören, wie Solo Leveling ja so viel besser ist als TBATE.“ (- RevanR via Reddit)

Es gibt aber auch Fans, die das Ganze etwas entspannter sehen.

„Ich verstehe echt nicht, worüber ihr euch alle beschwert“

Kann die Serie noch die Kurve kriegen? Da bisher nur zwei Folgen erschienen sind, bleibt noch offen, wie sich The Beginning After The End in den kommenden Episoden entwickeln wird. Viele Fans hoffen, dass sich die Animation mit der Zeit verbessert. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die die Serie bisher gar nicht so negativ sehen. Es heißt etwa, die Animatoren hätten sich schlicht am urspünglichen Manhwa-Stil orientiert. Etliche Zuschauer loben:

„Ganz ehrlich? So schlimm sieht’s gar nicht aus. Wird halt kein Highlight der Season, aber bisher wirkt es auch nicht so schlecht, wie viele hier sofort angenommen haben.“ (- FarawayHerbalist via Reddit)

„Ist bis jetzt eigentlich echt ganz gut. Ich wurde von den Hatern gebaited und dachte, das wird kompletter Müll – aber bisher ist es echt solide, und ich freu mich sogar auf die nächsten Folgen.“ (- justforgetmeknot via Reddit)

„Ich verstehe echt nicht, worüber ihr euch alle beschwert. Die Animation ist völlig in Ordnung, und das Opening ist auch ganz okay – vielleicht nicht top tier, aber das ist doch egal. Die wichtigen Szenen, wie der Mana-Kern und die Fähigkeiten, sind gut animiert, und das zählt am meisten.“ (- xtorreag via Reddit)

Wie sich Studio A-Cat und die Serie im weiteren Verlauf schlagen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die Erwartungen sind hoch. Die kommenden Folgen müssen zeigen, ob TBATE über das Slideshow-Niveau hinauswächst und den hohen Ansprüchen der Vorlage gerecht werden kann, nicht nur erzählerisch, sondern auch visuell.

Während The Beginning After The End noch darum kämpft, die Erwartungen zu erfüllen, wirft ein anderes Franchise große Schatten voraus. Nachdem der Anime Solo Leveling bereits ein riesiger Erfolg war, zieht nun auch das Spiel die Aufmerksamkeit auf sich: Die Story des meistgesehenen Anime ist so interessant, dass 60 Millionen Leute sie nachspielen