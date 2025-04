Ein 30 Jahre altes Rollenspiel schafft das, woran sogar Baldur’s Gate 3 scheitert

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Das führt mich zu Chrono Trigger: Neulich hörte ich eine Folge des Gamestar-Podcasts . Anlass für das Gespräch war der 30. Geburtstag von Chrono Trigger. Heiko Klinge und Michael Graf von der Gamestar sprachen in höchsten Tönen über das JRPG. Also beschloss ich, diesen Klassiker endlich einmal nachzuholen.

Was mir in vielen modernen Rollenspielen fehlt, ist eine gewisse Dringlichkeit.

Denn links und rechts davon gibt es tonnenweise Nebenquests, die häufig viel interessantere Geschichten erzählen. So lasse ich die Hauptquest gerne mal für einige Stunden liegen. Das wirkt besonders dann absurd, wenn die Welt eigentlich am Abgrund steht.

Was mich an vielen dieser Spiele stört: Sie zeigen mir gleich zu Beginn eine Gefahr, die droht, die Welt und ihre Bewohner zu vernichten. Egal ob es ein Dämon, ein Drache oder ein Parasit im Kopf des Protagonisten ist – oft sind mir diese Bedrohungen ziemlich egal.

Ich liebe Rollenspiele. Meist verbringe ich meine Zeit in westlichen Titeln wie jenen von CD Project Red (Witcher, Cyberpunk), Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout), Larian (Baldur’s Gate 3) oder zuletzt Kingdom Come Deliverance 2.

