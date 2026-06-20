EA startet Summer-Sale auf Steam, aber Fans lachen nur über ein KI-Bild: „Sie haben sich nicht mal Mühe gegeben“

Obwohl der richtige Summer-Sale von Steam noch wenige Tage entfernt ist, gibt EA euch schon jetzt saftige Rabatte. Dabei ist jedoch ein KI-Bild zum Einsatz gekommen, das die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich gezogen hat.

Was ist das für ein Summer-Sale? Der Summer-Sale von EA ist ein Drittanbieter-Event, welches auf Steam stattfindet. Dabei gibt es bis zu 92 Prozent Rabatt auf viele Titel von EA.

Mit dabei sind auch die neueren Teile von Battlefield, EA Sports FC oder diverse andere Spiele aus den Universen von Star Wars oder Mass Effect. Der Sale geht noch bis zum 25. Juni 2026, also dem Tag, an dem der offizielle Steam-Summer-Sale startet.

Allerdings wird die Aktion von einem Titelbild geschmückt, das die Community schnell als KI erkannt hat und zeigen soll, dass EA sich dafür eher wenig Mühe gegeben hat.

Auch Battlefield 6 bekommt ihr gerade für die Hälfte auf Steam:

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Fehlende Arme und komische Banner, aber immerhin viel Rabatt

Während EA sich viel Mühe für die Rabatte gegeben haben könnte, sieht es bei dem Titelbild des Events etwas anders aus. Das Subreddit zu Steam hat dabei einige Unstimmigkeiten gezeigt.

Besonders ein fehlender Arm musste mit einem Witz einhergehen. Der Reddit-User TL628 schreibt: „Der hat sich wohl eindeutig den Zweiter-Arm-DLC nicht geholt. Das Deluxe-Upgrade für vollständige Gliedmaßen auch nicht.“

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In einem anderen Post auf Reddit wurden neben dem fehlenden Arm noch weitere merkwürdige Szenen im Bild gefunden. Beispielsweise machen die Halter einiger Banner wenig Sinn für die KI-Detektive, denn im Bild sind gleich mehrere Personen, die einen Banner in der Hand haben, wobei jedoch nicht ganz klar ist, wer denn gerade beim Halten hilft.

Der Top-Kommentar mit über 4.000 Upvotes scheint die Gedanken vieler Zocker zu teilen. User believeinjuna schreibt: „Es erinnert mich daran, wie schlecht generative KI-Kunst am Anfang war. Wie kann das so schlecht sein? Sie haben sich nicht mal Mühe gegeben, es gut aussehen zu lassen.“ (Stand: 20. Juni 2026, um 10:00 Uhr)

Fallen euch noch weitere Unstimmigkeiten im Bild auf? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Während ein Sale auf Steam die Bibliothek vieler Spieler füllen kann, bleibt der neue Steam Controller erst noch ein Traum. Valve hat die Nachfrage unterschätzt und kämpft mit Lieferengpässen. Einige Nutzer sollen erst im Jahr 2027 ihren Controller bestellen können: Valve zeigt gerade: Ihr solltet euch bei der Steam Machine keine großen Hoffnungen machen, dass ihr 2026 ein Exemplar kaufen könnt