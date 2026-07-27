Ein Entwicklerteam verlor so viele Mitarbeiter, dass sie ihr Multiplayer-Spiel auf Steam nicht mehr unterstützen können

Nur zwei Monate nach dem Release müssen die Entwickler eines Stealth-Action-Heist-Games ihren Titel auf Steam zurücklassen. Sie geben ihn in die Hände des Publishers, da sie selbst das Spiel nicht mehr unterstützen können.

Wieso kann es nicht mehr unterstützt werden? Die Entwickler teilen auf Steam die herzzerreißende Nachricht, dass das Studio so viele Mitglieder verloren hätte, dass es keine weiteren Inhaltsupdates für ihr Spiel „Thick As Thieves“ geben wird.

Die Arbeit in der Gaming-Branche ist mal bezaubernd, mal herzzerreißend. Wie viele von euch wissen, hat OtherSide Entertainment den Großteil seiner geschätzten Mitarbeiter verloren, und es ist nur noch ein sehr kleines Team übrig geblieben. Das bedeutet, dass es keine weiteren Inhalts-Updates für „Thick as Thieves“ geben wird.

Wie PCGamer schrieb, sei das Studio von so krassen Entlassungen getroffen worden, dass weniger als 10 Mitarbeiter übrig blieben.

Das sei zu wenig, um die geplante Roadmap durchzuführen, so Game Director Jeff Hickman und das Entwicklerstudio von OtherSide Entertainment. Eigentlich wären Features wie neue Inhalte, Modi und Systeme geplant gewesen.

Besonders bitter: Die Nachricht kommt 2 Monate nach dem Launch des Games auf Steam. Es erschien ursprünglich am 23. Juli 2026.

Video starten Thick as Thieves schickt euch und eure Freunde auf einen Raubzug auf Steam Autoplay

Entwickler haben eine positive Nachricht

Wie sieht die Zukunft des Spiels aus? Tatsächlich hat das Entwicklerstudio eine gute Nachricht für all diejenigen, die Thick As Thieves auf Steam gekauft haben und auch noch weiterhin zocken – oder es in Zukunft noch erwerben wollen.

Publisher Megabit übernimmt nämlich die lebenserhaltenden Maßnahmen für das Koop-Game. So könnt ihr auch noch in Zukunft Bugs berichten, die dann behoben werden. Doch statt dedizierter Server in der Cloud wird es Peer-to-Peer-Server für das Koop-Spiel geben. Der Einzelspieler-Modus soll davon nicht betroffen sein.

Was ist das für ein Spiel? Das Game spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer fiktiven schottischen Stadt. Als Mitglied einer Diebes-Gilde nehmt ihr an Raubzügen teil und erbeutet dabei wertvolle Schätze. Zudem deckt ihr dadurch verborgene Geheimnisse auf. Das Ganze könnt ihr entweder allein oder im Online-Koop spielen.

Habt ihr das Spiel bereits auf dem Schirm gehabt oder davon gehört? Werdet ihr es euch in Zukunft ansehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch andere Entwickler und Publisher können ein Liedchen bezüglich Entlassenen singen. Bei Microsoft führte das sogar zum Protest der Mitarbeiter. Sie stehen für Ihre Rechte ein: Entwickler hinter Skyrim und Doom wehren sich gegen die Kündigungen durch Microsoft, sie stellen eine „erhebliche Störung“ dar