EA FC 24: TOTW 6 ist live – Bringt spannende Karten für Griezmann und Goretzka

Das neue TOTW (Team of the Week) 6 ist ab sofort in EA FC 24 verfügbar. Welche Spieler neue Inform-Karten bekommen, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint das TOTW 6? Das TOTW ist ab jetzt, den 25. Oktober 2023, um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es bleibt dort eine Woche lang.

Was ist das TOTW? Im Team of the Week stehen jede Woche Spieler, die sich im Fußball mit realen Leistungen hervorgetan haben. Sie bekommen eine sogenannte „Inform“-Karte mit verbesserten Werten in EA FC 24. Die ist nicht nur stärker im Spiel, sondern auch mehr auf dem Transfermarkt wert.

Wie bekomme ich TOTW-Karten? Das TOTW 7 ist ab jetzt in den Packs von EA FC 24 enthalten. Allerdings ist die Chance, starke Spezialkarten zu ziehen, recht gering.

Alternativ könnt ihr die Karten auf dem Transfermarkt kaufen, werdet für die besten Spieler aber einiges an Münzen brauchen.

Welche Karten diesmal dabei sind, zeigen wir euch hier.

Das TOTW 6 in EA FC 24 Ultimate Team – Alle Inform-Spieler

Die neuen Karten des TOTW 6: Das neue TOTW wird von Antoine Griezmann (89) dominiert, der jetzt eine noch stärkere Karte erhalten hat, denn bereits seine Gold-Karte ist extrem effektiv und schießt in Ultimate Team alles kaputt.

Ebenfalls stark sind die Karten von Luis Alberto (87), von Frimpong (85), der jetzt ins rechte Mittelfeld wechselt und vor allem von Leon Goretzka (86), der nun Werte über 80 in jedem Bereich vorweisen kann.

TOTW 6 Startelf:

ST: Griezmann (89)

ZM: Luis Alberto (87)

ZM: Goretzka (86)

RM: Frimpong (85)

ST: Openda (84)

IV: Barnes (84)

RF: Politano (84)

LF: Anyomi (83)

RV: Carlos Soler (82)

ZDM: Douglas Luiz (82)

TW: Dimitrievski (82)

TOTW 6 Bank:

ST: Pavlidis (82)

RF: Murphy (81)

IV: Caufriez (80)

LM: Summerville (80)

RV: Dorsey (80)

LF: Sonko (80)

ST: Thiam (80)

Was sagt ihr zum TOTW 6 in EA FC 24 Ultimate Team? Hättet ihr euch noch andere Spieler für das neue TOTW gewünscht? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach günstigen und starken Stürmern für euer Team seid, dann schaut doch mal hier rein:

EA FC 24: 5 günstige Stürmer, die trotzdem richtig gut sind