Ein neues Sci-Fi-MMO mit Survival-Elementen startet jetzt auf Steam in die Beta

Aus Korea kommt das neue Survival-MMO Dysterra für den PC auf Steam zu uns. Bereits morgen startet eine Open Beta, für die ihr euch allerdings anmelden und dann Glück haben müsst. Ein Blick lohnt sich offenbar vor allem für Sci-Fi-Fans und Spieler, die schon auf Halo, Destiny oder Fallout 76 stehen.

Dysterra sieht aus wie eine Mischung aus Destiny, Halo und Fallout und startet morgen in die Beta.

Der Fokus des Spiels liegt auf Koop-Gameplay und Zusammenspiel.

Hinter Dysterra steht Publisher Kakao Games (Elyon, ehemals Black Desert).

Die Closed Beta startet am Mittwoch, den 7. Juli 2021 um 4:00 Uhr deutscher Zeit und endet wieder am 20. Juli um 16:59 Uhr.

Was ist Dysterra? Die Grundlage des Survival-MMO von Entwickler Reality MagiQ ist recht ähnlich wie bei anderen Vertretern des Genres. Ihr sollt Ressourcen und Nahrung sammeln, euch ein schützendes Heim bauen und generell einmal überleben. Gefahren wie Temperatur und Strahlung setzen euch dabei zusätzlich zu.

Die Besonderheit sind immer wieder auftretende „Terrafeuer“, welches die Menschen freigelegt haben, als sie rücksichtslos zum Kern der Erde bohrten. Ein Ausbruch des Feuers zerstört alles in der Umgebung. Zusammen mit anderen Spielern sollt ihr euch zu Kontrollpunkten begeben und das verhindern.

Gespielt wird in der Ego-Perspektive mit futuristischen Waffen in einer recht hübschen, realistischen Welt der Zukunft. Durch Crafting könnt ihr euch eigene Waffen herstellen. Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenspiel mit Anderen, um die Terrafeuer zu verhindern, Nahrung zu sammeln und gemeinsam in der gefährlichen Welt zu überleben. PvP wird ebenfalls möglich sein, wobei der Schwerpunkt offenbar eher auf dem PvE liegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der offizielle Trailer zeigt einige der Gameplay-Inhalte von Dysterra.

Wie melde ich mich für die Beta an? Um an der Closed Beta teilzunehmen, müsst ihr euch lediglich auf der Steam-Seite von Dysterra dafür anmelden (via Steam). Ihr findet dort recht weit oben einen grünen Button mit der Aufschrift „Zugriff anfordern“.

Klickt diesen Button und ihr werdet mit etwas Glück in die Beta eingeladen. Ihr erhaltet eine Nachricht per Mail, falls ihr angenommen werdet. Eine entsprechende Nachricht auf der Steam-Seite zeigt an, dass ihr auf der Warteliste steht.

Solltet ihr eingeladen worden sein, findet ihr das Spiel „Dysterra Playtest“ in eurer Steam-Bibliothek. Ihr könnt es dann herunterladen und spielen, wenn die Beta beginnt.

Halo trifft Fallout im Weltraum – Wann kommt Dysterra?

Optisch erinnert Dysterra stark an Sci-Fi-Shooter wie Halo oder Destiny, wobei das Gameplay deutlich näher an der großen Halo-Saga sein dürfte. Weltraum-Magier und seltsame Fähigkeiten wie in Destiny waren bisher nicht zu sehen.

Crafting, Bau und Überleben erinnern Fallout 76 mit einzelnen Bauteilen und relativ viel Improvisation.So sollt ihr etwa euch aus Altmetall einen Grill bauen können, um auf diesem das Fleisch erlegter Tiere zuzubereiten. Auch Geschütztürme wird es geben.

Wann erscheint Dysterra? Wann genau der offizielle Release ist, wurde noch nicht bekanntgegeben. Dysterra soll „in Kürze offiziell erscheinen“, hat jedoch noch kein Datum. Kakao Games kündigte Dysterra bereits im Mai an als eines von vier neuen MMOs für 2021. Es sollte also noch dieses Jahr erscheinen.

Unter den vier vorgestellten Spielen war übrigens auch das MMORPG Odin: Valhalla Rising für PC und Mobile. Das startete kürzlich und hatte einen enormen Erfolg, es soll über 11 Millionen Euro in zwei Tagen eingespielt haben. Ein Erfolg für Dysterra lässt sich daraus nicht ableiten, die Beta wird aber mit Sicherheit mehr Einsicht geben.

Werdet ihr das Sci-Fi-Survial-MMO testen?