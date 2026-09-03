Die meisten Abenteuer von Dungeons & Dragons fangen in einer Taverne an – Bald könnt ihr die selbst schmeißen

Kluge Köpfe aus Tiefwasser haben festgestellt, dass 90 % der Gruppen, die sich in Dungeons & Dragons in einer Taverne treffen, mindestens Stufe 3 erreichen. Genau diese Gruppen könnt ihr in Long Rest Tavern bald unterstützen – mit Bier und Betten. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat bereits gespielt und wäre am liebsten selbst in seiner Taverne geblieben.

Mit das Schönste an der gamescom ist es, kleine, unbekannte Titel zu entdecken. Long Rest Tavern war eines dieser Spiele, die bei den meisten wohl unter dem Radar laufen würden. Eine Tavernen-Simulation, Indie und verspielt – alles Dinge, bei denen bei vielen Core-Gamer das Gähn-Meter rapide ansteigt.

Ich habe mich auf das Treffen mit den Entwicklern und aufs Anspielen jedoch sehr gefreut, allein weil Long Rest Tavern endlich mal eine kleine Abwechslung dazu war, in Path of Exile aufs Maul zu kriegen oder mir geheime Insider-Informationen zu Dune: Awakening abzuholen. Einfach mal abschalten und daddeln.

Leider hatte ich nur eine halbe Stunde Zeit, die dazu noch viel zu schnell vorbei war, weil ich mich einfach komplett in der Tavernen-Simulation verloren habe – so sehr, dass der Chef des Spiels verblüfft war, wie weit ich in der kurzen Zeit gekommen bin.

Video starten Long Rest Tavern lässt euch genau das Gasthaus führen, in dem eure D&D-Kampagne angefangen hat Autoplay

Nicht nur eine Taverne, sondern der Start eines Abenteuers

Zum Core-Gameplay von Long Rest Tavern gibt es dabei gar nicht allzu viel zu sagen. Wer schon einmal eine ähnliche Simulation, etwa Crossroads Inn, gespielt hat, kennt so ziemlich alles hier schon:

Ihr kauft eine billige, verlassene Taverne mit dem Wunsch, sie wieder auf Vordermann zu bringen.

Dazu braucht es natürlich Interieur: eine Bar, Tische, ein paar Zimmer zum Übernachten.

Personal müsst ihr ebenfalls einstellen, schließlich wollt ihr nicht alle Gäste selbst versorgen müssen.

Was Long Rest Tavern nun abhebt und was mich erfreut hat jauchzen lassen, ist der D&D-Anteil. Denn ihr seid nicht einfach nur Tavernenwirt, ihr seid auch Questgeber – und Bierbrauer!

Gäste, die die Taverne besuchen, sind allesamt Abenteurergruppen (mit eigenem Namen! Ihr wisst schon, wie Vox Machina … nur nicht ganz so groß vielleicht). Bewirtet ihr sie gut genug, bleiben sie und ihr könnt sie über die Weltkarte zu Aufträgen schicken, etwa eine Schlange oder eine Krabbe zu töten und euch den süßen Loot zu bringen.

Loot … in einer Tavernen-Sim?

Ja, richtig gehört! Zwar bekommt ihr keine neue Ausrüstung, dafür aber Zutaten, mit denen ihr neue Rezepte freischaltet und herstellt. In der Demo konnte ich zumindest verschiedene Arten von Bier brauen, Speisen gibt es später wohl ebenfalls.

Übrigens befindet sich die Taverne (und damit auch der Quest-Bereich) in den Talländern ( Dalelands ), in der Nähe der Schwertküste. Nur, falls irgendwer von euch das auf der Landkarte nachschlagen will.

Ohnehin fühlt sich das Spiel sehr nach D&D an, auch wenn es gar nicht so aussieht. Schon bei der Charaktererstellung sind Volk und sogar Klasse gefragt, die zwar (bisher) keine spielerischen Auswirkungen haben, aber besondere Dialog-Optionen ermöglichen sollen.

Long Rest Tavern ist unter den großen Ankündigungen der gamescom 2026 nur eine kleine Randnotiz, aber eine, die ich liebend gerne als Geheimtipp angebe! Das Spiel soll 2027 für den PC erscheinen und ich weiß jetzt schon, dass ich dort einiges an Zeit verlieren werde – vor allem mit Blick darauf, wie schnell die 30 Minuten um waren.

Wie findet ihr die Idee einer Tavernen-Sim im Dungeons & Dragons -Setting? Welche andere Welt könntet ihr euch für ein solches Spiel vorstellen – oder welches andere D&D-Spiel würdet ihr euch wünschen? Schreibt einen Kommentar!

Long Rest Tavern war nicht das einzige Spiel zu Dungeons & Dragons, das ich mir auf der gamescom sehen konnte. Eines meiner absoluten Highlights war erstes, echtes Gameplay zum RPG Warlock, das gerade in Arbeit ist und zu dem ich ein wenig mit dem Chef quatschen konnte: Die Heldin im neuen Rollenspiel zu D&D beherrscht mehr Zauber, als ihr die Bücher erlauben würden