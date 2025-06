Dune: Awakening startet heute auf Steam – Die wichtigsten Infos in 2 Minuten

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Geralt von Riva aus The Witcher kehrt zurück, aber dieses Mal in einem Multiplayer-Horrorspiel

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Durch die verschiedenen Klassen, Gilden und das Auktionshaus verdient sich Dune: Awakening den Genre-Titel Survival-MMO. Mit welcher Klasse ihr am besten euren Start in die Welt von Arrakis wagen solltet, erfahrt ihr hier: Dune: Awakening: Die besten Klassen im Ranking für einen guten Start ins Survival-MMO

Was macht man wirklich im Spiel? Dune: Awakening folgt dem typischen Survival-Prinzip. Als Charakter startet man mit nichts außer den Klamotten am Körper und sammelt sich nach und nach mehr Ausrüstung zusammen. Mit jedem neuen Werkzeug lassen sich frühere Arbeitsschritte vereinfachen und neue Möglichkeiten in der Welt eröffnen sich.

Creative Director Joel Bylos erklärt, was euch in Dune: Awakening nach Release alles erwartet

