Dune: Awakening: Die besten Klassen im Ranking für einen guten Start ins Survival-MMO

In Dune: Awakening müssen Spieler gleich zu Anfang ihre Klasse auswählen. MeinMMO verrät euch, welche sich dabei am besten eignet und warum ihr mit einer bestimmten Klasse nicht starten solltet.

Wie funktionieren die Klassen in Dune: Awakening? Das Survival-MMO Dune: Awakening wirft euch direkt nach der optischen Charaktererstellung in eine Befragung. Dort sollt ihr mehr über euren Hintergrund erzählen. Jede Antwort hat dabei Einfluss auf die Herkunft eures Charakters und die Startklasse.

In Dune: Awakening gibt es kein starres Klassensystem. Im Laufe des Spiels schaltet ihr alle Klassen des Survival-MMOs frei und könnt eure Skillpunkte entsprechend auf mehrere Skillbäume zeitgleich aufteilen. So könnt ihr später beispielsweise den „Bindu Sprint“ des Bene Gesserit mit dem Geschützturm des Mentat kombinieren.

Wie kam es zu dem Ranking? MeinMMO-Experte Cedric Holmeier hat die Beta von Dune: Awakening gespielt und sich schon intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. In diesem Ranking geht es dabei um die beste Klasse für den Start, auch unter Berücksichtigung, wann man andere Klassen im Spiel freischaltet. Die Liste ist von „Perfekt geeignet“ oben bis „weniger gut geeignet“ für die Auswahl bei der Charaktererstellung sortiert. Wir erklären euch, welche Klasse ihr bei der Erstellung am besten wählen solltet.

So geht es nach dem Start von Dune: Awakening weiter:

Die besten Klassen für den Start

Mentat

Bild zeigt Klassenportrait des Mentant-Trainers.

Warum ist der Mentat so gut? Der Mentat ist die beste Wahl für alle, die beim Start in Dune: Awakening keine Probleme haben wollen. Dank des starken Geschützturms wird jeder Kampf im Startgebiet zum Kinderspiel. Der Auto-Feuer-Turm zerlegt jeden Feind mit wenigen Schüssen und bietet zusätzlich Deckung. Außerdem kann man Nahkampfverfolger damit leicht abschütteln, weil die NPCs nicht vor dem Turm fliehen.

Seine weiteren Fähigkeiten wie eine Giftgranate und eine Schutzwand sorgen für zusätzlichen Schaden und Utility, die sich vielfältig einsetzen lässt. So kann man Feinde mit der Granate auch in Deckung attackieren und jederzeit selbst in Deckung gehen, wenn man Schutz braucht.

Seine passiven Fähigkeiten erhöhen den Schaden jedoch nur richtig stark, wenn man Feinden in den Kopf schießt. Wer eine gute Zielgenauigkeit hat, kann hier also umso mehr profitieren; für andere Spieler eignen sich eher andere Boni.

Pro Geschützturm ist am Anfang sehr stark

Giftgranate kann Feinde aus der Deckung locken

Schutzschild hilft gut beim Überleben

Passive Boni erhöhen Angriffsschaden Contra Richtig viel Schaden gibt es nur durch Headshots

Keine Boni für Mobilität

Bene Gesserit

Bild zeigt Klassenportrait des Bene Gesserit-Trainers.

Was zeichnet den Bene Gesserit aus? Der Bene Gesserit ist eine Assassinen- und Magier-Klasse in Dune: Awakening und versteht es, den eigenen Körper und andere zu manipulieren. Ihr bestes Werkzeug ist der „Bindu Sprint“, der viel zusätzliche Mobilität verspricht.

Die Fähigkeit lässt den eigenen Charakter schnell mittlere Distanzen überwinden und eignet sich deshalb auch gut, um Feinde mit Nahkampfangriffen direkt zu erledigen. Außerdem kommt man damit schnell von A nach B, auch außerhalb des Kampfs.

Die zweite nützliche Fähigkeit der Klasse ist der Skill „Compel“, mit dem ihr Feinde zu euch locken könnt, um sie mit euren Nahkampfangriffen zu erledigen oder einfach nur aus ihrer Deckung zu locken. Auch diese Fähigkeit hat viele gute Einsatzmöglichkeiten.

Sowohl die passiven Fähigkeiten der Klasse als auch die Nahkampfangriffe werden erst später im Spiel so richtig nützlich. Dann haben die Gegner dicke Schilde, die man mit Nahkampfangriffen aus dem Weg räumen muss. Davor ist der Fernkampf einfach viel stärker.

Pro Gute Mobilität

Stark für Nahkampfspieler

Sprint auch gut, um schneller von A nach B zu kommen Contra Eignet sich erst im Mid- und Late-Game richtig

Nahkampf ist zu Beginn noch bedeutend schwächer als Fernkampf

Schwertmeister (Swordmaster)

Bild zeigt Klassenportrait des Swordmaster-Trainers.

Was kann der Schwertmeister? Der Schwertmeister ist der Meister des Nahkampfs in Dune: Awakening. Er versteht es, mit seinem Schwert gleich mehrere Feinde zeitgleich zu besiegen. Entsprechend sind auch die meisten Fähigkeiten der Klasse aufgebaut.

Mit der Fähigkeit „Retaliate“ führt euer Charakter das nächste Mal beim Parieren eine fiese Riposte aus, die beim Feind hohen Waffen- und Blutungsschaden auslöst.

Mit der Fähigkeit „Deflection“ könnt ihr feindliche Projektile abwehren, solange ihr genug Ausdauer habt. Um näher an die Feinde zu kommen, bleibt euch nur der „Knee Charge“, der euch über kurze Distanz zum Gegner bringt und ihm mit einem schweren Stoß zum Wanken bringt.

Der Schwermeister hat keinerlei Boni auf Fernkampfangriffe, was ihn am Start eher ungeeignet macht. Die Feinde im Hagga Becken Süd haben überwiegend gar keinen Schild, während die Feinde in der Vermillius Lücke nur schwache Schilde haben. Früh im Spiel lohnt sich der Fokus auf den Nahkampf einfach nicht.

Pro Starke Nahkampfangriffe

Kann Schilde einfach umgehen

Kann gegen mehrere Feinde im Nahkampf bestehen Contra Nur wenig geschildete Feinde am Start

Keinen wirklichen Bonus auf Mobilität

Schwache Utility zum Start

Spezieller Spielstil, weil alles im Nahkampf

Truppler (Trooper)

Bild zeigt Klassenportrait des Truppler-Trainers.

Warum ist der Truppler so weit abgeschlagen? Der Truppler ist eigentlich eine gute Klasse in Dune: Awakening. Seine passiven Fähigkeiten buffen verschiedene Waffen im Spiel und er bietet einen diversen Mix aus Utility-Fähigkeiten, Angriffsfähigkeiten sowie Geschwindigkeitsboni.

Auch die ersten Skills sind stark: Mit der „Shigawire Claw“ könnt ihr euch schnell von A nach B und vor allem über Berge bewegen. Sie funktioniert wie ein Enterhaken und sorgt schon früh im Spiel für gute Mobilität.

Die explosive Granate sorgt dabei für guten Schaden und kann Feinde auch in ihrer Deckung treffen oder herauslocken. Das Anti-Gravitationsfeld lässt Feinde schweben und macht sie zu leichten Zielen. So lassen sich Nahkampf-Gegner abwimmeln und Fernkampfziele in Tontauben verwandeln.

In unserem Ranking belegt die Klasse einen niedrigen Platz, weil man sie sehr früh im Spiel freischaltet. Bereits im ersten Gebiet findet man den Lehrer der Klasse, der einen für drei Kills an Feinden, den Skilltree freischaltet. Mit dem Truppler als Klasse bei der Charaktererstellung anzufangen, wäre demnach verschwendet, gerade weil die Lehrer der anderen Klasse erst einige Stunden später freigeschaltet werden.

Pro Diverses Skillset mit einem guten Mix von allem

Stark auch im Early Game

Gute Mobilität Contra Ist früh im Spiel verfügbar, was die Wahl als erste Klasse obsolet macht

Passive Boni etwas schwach

Planetologe (Planetologist)

Bild zeigt Klassenportrait des Planetologist-Trainers.

Was ist mit dem Planetologe? Der Planetologe ist eine besondere Klasse in Dune: Awakening, denn er konzentriert sich rein aufs Abbauen von Ressourcen, der Erforschung der Spielwelt sowie der Bedienung von Fahrzeugen.

Die Klasse hat nur eine einzige Fähigkeit, ein Sprungbrett, das Feinde und Verbündete in die Luft springen lässt. Die Klasse bietet keine Hilfe im Kampf oder in der Verteidigung an.

Der Planetologe kann nicht bei der Charaktererstellung gewählt werden und fällt deshalb aus dieser Liste heraus. Die Fähigkeiten dieser Klasse lassen sich ebenfalls über den Klassentrainer im ersten Gebiet erlernen, weshalb sie in dieser Liste wohl sonst den letzten Platz belegt hätte.

Sie eignet sich nur als Ergänzung für Spieler, die einzelne Skills wie Farmen, Erforschen oder Fliegen/Fahren besonders viel betreiben und dort einen Bonus wollen. Für den Start sind eure Punkte jedoch bei anderen Fähigkeiten besser aufgehoben.

Dune: Awakening bietet durch sein Klassensystem unzählige Möglichkeiten für Charakter-Builds, die individuell an den Spielstil jedes einzelnen Spielers angepasst werden können. Für den Start empfiehlt es sich aber, eine Klasse zu wählen, die euch im Fernkampf unterstützt und nicht zu viel Fokus auf den Nahkampf legt, der erst später im Spiel wichtig wird. Was ihr sonst noch von Dune: Awakening erwarten könnt, erfahrt ihr hier: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC