Spieler schafft das Unmögliche in Dune: Awakening auf Steam, reitet auf einem Sandwurm durch die Wüste

Die Sandwürmer in Dune: Awakening sind gefürchtete Wesen. Erwischen Sie den eigenen Charakter verliert man alle Items aus dem Inventar. Ein Spieler auf Steam hat den Spieß nun umgedreht und den Sandwurm überlistet.

Was hat es mit dem Sandwurmreiten auf sich? Die Sandwürmer gehören zu den gefürchteten Wesen auf Arrakis. Die Monster bewegen sich durch den Sand und die Dünen der Spielwelt und verspeisen alles, was ihnen in die Quere kommt. Wird man gefressen, verliert man alles, was man bei sich trug. Auch Fahrzeuge werden nicht verschont.

Auf einem Sandwurm durch die Wüste von Dune: Awakening zu reiten, ist keine einfache Aufgabe. Dafür gibt es bislang eigentlich keinen vorgegebenen Weg und keine offizielle Spielmechanik erlaubt es bislang. Ein Spieler hat es dank eines kreativen Wegs jetzt trotzdem geschafft.

Auf Reddit teilte der Nutzer SgtDolphin einen Clip, in dem er auf dem Rücken eines Sandwurms durch die Wüste reitet. Es ist auch zu sehen, wie er das anstellt. Hier könnt ihr den Clip sehen:

Sandwurmreiten leichtgemacht

Wie hat er das geschafft? Um überhaupt auf den Rücken eines Sandwurms in Dune: Awakening zu kommen, braucht es die richtigen Fähigkeiten. Der Spieler im Clip nutzt hierfür die Kombination aus verschiedenen Klassen.

Zum einen hat er den „Bindu Sprint“ der Klasse „Bene Gesserit“. Dieser macht den Charakter für kurze Zeit richtig schnell.

Der andere wichtige Skill ist der Greifhaken der „Trooper“ Klassen. Mit diesem lässt sich ein Charakter zu einem Punkt hinziehen.

Diese Fähigkeiten kombiniert der Spieler mit einem klugen Standort. Er steht ganz oben auf einer Düne und wartet dort auf seine schicksalhafte Zusammenkunft mit dem Sandwurm.

Im richtigen Moment nutzt er den Bindu Sprint, um von der Düne auf den Sandwurm zu springen. Damit das auch wirklich klappt, nutzt er in der Luft noch die Greifhaken-Fähigkeit, um wirklich auf dem Körper zu landen. Zum Erstaunen der Community funktioniert das erstaunlich gut. Zwar sieht man anhand einiger grafischer Probleme, dass dies kein gewolltes Feature ist, es funktioniert aber dennoch.

Wie reagieren die Spieler? Die Community ist außer sich. Kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass es einem Spieler schon so früh nach dem Start gelingt, einen Weg zu finden, um auf einem Sandwurm zu reiten. Auf Reddit folgen viele Kommentare, die den Spieler zujubeln:

Gwenladar schreibt auf Reddit: „Ich werde nicht lügen, das ist verdammt cool 👍.“

Auch TheGoodKiller ist auf Reddit begeistert: „Wir haben ihn gefunden, den Kwisatz Haderach dieses alternativen Universums“

Nutzer bubblesort33 wünscht sich auf Reddit eine richtige Funktion: „Sie sollten das wirklich tun. Du musst den Regen im späten Spiel bauen, und dann kannst DU die anderen Spieler damit jagen. Die ultimative PVP-Waffe.“

Viele der Nutzer auf Reddit kommentieren auch „Lisan Al-Gaib!“, was in Dune so viel wie „Die Stimme aus der Außenwelt“ heißt. Es bezieht sich auf die Prophezeiung, ein Messias würde auf Arrakis kommen, um die Fremen in eine bessere Zukunft zu führen. Der Wurmreiter nimmt diese Rolle durch seinen Ritt ein, so wie Paul Atreides es in den Filmen tut.

Dune: Awakening lebt von den mächtigen Sandwürmern, die stetig die Spieler und ihren Fortschritt im Survival-MMO bedrohen. Sie nehmen zudem eine wichtige Rolle im Dune-Universum ein. Was hinter den Würmern steckt, hat MeinMMO-Experte Niko Hernes für Euch herausgefunden: Alle kennen die Sandwürmer aus Dune, aber die wenigsten wissen, was sie wirklich sind