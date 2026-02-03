Mit Chapter 3 sieht Dune: Awakening mehr wie das Survival-MMORPG aus, das es immer sein sollte

Funcom hat gerade das neue Kapitel 3 für Dune: Awakening veröffentlicht und dabei haufenweise „Quality of Life“-Verbesserungen und neue Inhalte ins Spiel gebracht. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte sich die Änderungen schon vorab ansehen und wundert sich, warum das alles nicht schon bei Release im Spiel war.

Am 3. Februar ist Kapitel 3 für Dune: Awakening erschienen. Schon seit Dezember wissen wir grob, welche Inhalte das neue Kapitel zum Survival-MMO bringt. Kurz zusammengefasst:

ein verbessertes Landsraad-System mit neuen Missionen

die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und so neue Boni freizuschalten

Anpassungs-Optionen für Waffen und Rüstungen

mehr Orte in der Überlandkarte, inklusive neuer Dungeons

neue Waffen, Quests und Story

haufenweise Qualitäts-Verbesserungen, etwa das Wegfallen von Steuern oder Pakete für Rückkehrer

Im Vorfeld hat Funcom MeinMMO eingeladen, sich die Änderungen in einer Live-Präsentation mit den Entwicklern zusammen anzuschauen. Ich habe gesehen, wie die Spezialisierungen funktionieren und einige der Dungeons samt ihrer neuen Boss-Mechaniken.

Obwohl ich schon zuvor wusste, was mich grob erwarten würde, sah das Gameplay doch ziemlich nach dem aus, was ich mir schon vor Release von Dune: Awakening erhofft habe: ein Survival-MMO das anders ist als alles zuvor.

Dune: Awakening wird mehr zum MMORPG, aber bleibt seinen Survival-Wurzeln treu

Spezialisierungen sind so ziemlich das Highlight des Kapitels, zusammen mit den neuen Missionen. Über das Erkunden, Craften oder Sammeln lassen sich nun in Kapitel 3 besondere Erfahrungspunkte sammeln, um neue Skills auf bis zu Stufe 100 zu leveln. Daraus ergeben sich neue Fähigkeiten, die den eigenen Spielstil erweitern.

Zusammen mit den bereits im Spiel enthaltenen Skill-Bäumen ergeben sich daraus so etwas wie „Rollen“, die ihr aus MMORPGs kennt: Schaden, Unterstützung, Überleben. Dazu ist es möglich, über Augments die Ausrüstung entsprechend anzupassen. Die Devs machen klar, dass es keine „holy trinity“ und keine Tanks gibt. Aber wer will, kann sich stärker in Richtung einer dieser Ausrichtungen entwickeln.

Passend dazu gibt es neue Dungeons mit verschiedenen „Themen“, etwa einen Elektro- und einen Feuer-Dungeon, die jeweils besonderen Loot liefern, aber auch völlig neue Gegner und vor allem Bosse mitbringen.

Dungeon-Bosse mit richtigen Mechaniken

Die Bosse sind das, was mich am meisten an Kämpfe aus Dungeons in anderen MMOs hat denken lassen. Denn jetzt gibt es echte Mechaniken! Als Beispiel zeigen mir die Devs den Elektro-Boss:

Der Kampf ist in mehrere Phasen eingeteilt, die abhängig vom Boss-Leben eingeleitet werden.

Im ganzen Raum erscheinen sich bewegende Blitze, denen es auszuweichen gilt.

Je nach eurer Ausrüstung müsst ihr anders an die Mechaniken herangehen, um zu überleben.

Dazu kommen bis zu 20 Schwierigkeitsgrade und Rätsel im Dungeon selbst, die ihr lösen müsst, um überhaupt zum Boss zu kommen. Schwierigkeiten skalieren mit der Gruppen-Größe, sodass alles solo möglich ist – an sich klingt das aber mehr nach einer Party-Aktivität.

Zusätzlich gibt es in der offenen Welt neue PvE-Aufgaben, die ihr etwa über den Landsraad annehmen könnt. Das reicht von Attentaten in den neuen Orten in der Überlandkarte bis hin zu Rennen auf Zeit mit eurem Sandspeeder.

Kapitel 3 ist das, was ich von Dune: Awakening erwartet habe

Als Dune: Awakening angekündigt wurde und ich die ersten Runden spielen durfte, hat mich das Spiel total abgeholt und klang wie der nächste große Player im Survival-Bereich – allein mit Funcom im Rücken, deren Spiele ich immer gerne gezockt habe.

Nach Release kam dann jedoch recht schnell die Ernüchterung, vor allem mit dem Endgame, das zwar seitdem verbessert wurde, aber mich dann doch nicht halten konnte. Wie viele andere bin ich abgewandert.

Jetzt, mit Kapitel 3, sieht das Spiel gänzlich anders aus als noch zu Release. Ob es mich zurückgewinnt, weiß ich noch nicht, dazu gibt es aktuell einfach zu viele neue Spiele und Inhalte anderswo, die mich binden. Die Chancen stehen aber zumindest gut für einen zweiten Blick ins Spiel.

