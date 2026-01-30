Dune Awakening Chapter 3 kommt am Dienstag: Alles zu Release, Inhalt und Neuerungen

Nicole Wakulczyk
Dune Awakening Chapter 3 kommt am Dienstag: Alles zu Release, Inhalt und Neuerungen

Dune: Awakening bekommt schon bald sein nächstes Kapitel, und das soll laut Funcom das bislang größte Update für das Survival-MMO werden. Welche neuen Inhalte euch im Endgame erwarten, was für PvE-Fans geplant ist und ab wann Chapter 3 startet, erfahrt ihr hier.

Funcom hat das nächste große Update für Dune: Awakening offiziell angekündigt und bereits einen ersten Einblick in die kommenden Inhalte gegeben. Der neue Content ist für alle kostenlos, die bereits eine Edition des Survival-MMOs besitzen. Wer zusätzlich Geld ausgeben möchte, kann sich parallel den neuen DLC „Plünderer der Einöden“ zulegen.

Wann erscheint Chapter 3 in Dune: Awakening? Chapter 3 erscheint am 3. Februar 2026 in Dune: Awakening. Auch der DLC „Plünderer der Einöden“ ist für Anfang 2026 geplant und bringt vor allem neue Gebäudeteile sowie Fahrzeug-Skins ins Spiel.

Muss ich für neue Inhalte bezahlen? Nein, Chapter 3 ist komplett kostenlos, sofern ihr Dune: Awakening bereits besitzt. Alle neuen Story-Inhalte, zusätzlichen Quests und Erweiterungen für das Endgame stehen euch also ohne Aufpreis zur Verfügung.

Der optionale DLC „Plünderer der Einöden“ soll etwa 9 Euro kosten. Nach aktuellem Stand enthält er keine Story- oder Quest-Inhalte, sondern konzentriert sich auf kosmetische Gegenstände. Der DLC ist außerdem im Season Pass enthalten.

Neue Inhalte in Chapter 3 von Dune: Awakening

Welche Inhalte bringt Chapter 3 ins Spiel? Das kostenlose Chapter-3-Update erweitert Dune: Awakening um neue Features für das Endgame und liefert zusätzlich frischen Content für PvE-Fans:

  • Das Landsraad-System wird überarbeitet und um neue, wiederholbare Missionen ergänzt. Sie bieten flexiblere Wege, Aufträge abzuschließen und Belohnungen zu erhalten.
  • Neue Spezialisierungs-Skills erlauben es euch, eure Spielweise weiter zu verfeinern – etwa als Kämpfer, Crafter oder Explorer.
  • Die Überlandkarte erhält 10 neue Schauplätze mit neuen Herausforderungen, darunter 5 neue wiederholbare Teststationen mit herausfordernden Bosskämpfen, skalierendem Schwierigkeitsgrad und immer wertvollerer Beute.
  • Mit der neuen Augmentierungsstation könnt ihr euer Gear gezielt mit Augmentierungen erweitern.
  • Zwei neue Waffen kommen ins Spiel: Dualblade und Pyrokete, außerdem wird das Rapier überarbeitet.
  • Eine neue Quest-Reihe treibt die Story weiter voran.
Alle neuen Inhalte in Chapter 3 von Dune: Awakening.

Was ändert Chapter 3 am Basisspiel? Neben neuen Features bringt Chapter 3 aber auch Änderungen für das Basisspiel mit:

  • Abschaffung der Steuern: Ab Kapitel 3 verlangt der Imperator keine Steuern mehr für Basen und ihr seid von der Steuerpflicht befreit. Das bedeutet auch, dass ihr eure Basen problemlos erweitern könnt, ohne euch Gedanken über zusätzliche Unterhaltskosten machen zu müssen.
  • Rückkehr-Pakete: Sobald Kapitel 3 live ist, erhalten alle Charaktere, die sich 28 Tage lang nicht eingeloggt haben, Zugriff auf sogenannte Rückkehr-Pakete. Sie lassen sich über die Option „Belohnungen abholen“ im In-Game-Menü einsammeln. Davon profitieren besonders Spielerinnen und Spieler, die Dune: Awakening bereits verlassen hatten, bevor Features wie das Basen-Rekonstruktionswerkzeug ins Spiel kamen.
Welche Inhalte bringt der DLC mit? Der DLC „Plünderer der Einöden“ erweitert Dune: Awakening um zahlreiche kosmetische Inhalte, darunter:

  • 74 Schmuggler-Gebäudeteile
  • 17 Schmuggler-Dekorationen
  • 3 Schmuggler-Rüstungssets
  • 2 Schmuggler-Waffenvarianten
  • ein Raider-Buggy-Skin
  • eine Schmuggler-Textur und -Emotes

Mit Chapter 3 bringt Funcom im Februar 2026 frischen Content nach Arrakis. Vor allem die neuen Spezialisierungen und die überarbeiteten Landsraad-Aufgaben dürften besonders PvE-Fans ansprechen. Wer neu in Dune: Awakening einsteigt oder sein Wissen auffrischen möchte, findet hier alle Infos zu Skills, Techniken, Stärken und zum Lernen von Talenten.

Quelle(n): Steam, duneawakening.com
MiwakoSato
#1252161

Chapter 3 Kingt Sehr Interessant aber Schade das es immer noch keine Reine PVE Server Gibt

Zuletzt bearbeitet vor 1 Monat von MiwakoSato
0
Mininova
#1251891

Hatte riesen Spaß am Anfang, ABER ohne richtige Server bin ich da erstmal raus. JAJA ich weiß so ist das Spiel nicht gedacht aber ich will einfach selbst einstellen können bei einem Survival Game. (Kinder etc. nehmen einen halt die Zeit… :D)

1
frautrallafitti
#1251893

Es gibt ja private Server, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da konkret einstellen kann. 😀

0
T4nnenhirsch
#1251894

Ein privater Server kostet monatlich. Hat man nach Tagen/Wochen/Monaten keine Lust mehr, zahlt man weiter … oder kündigt den Server und verliert alles. ﻿😬﻿

1
frautrallafitti
#1251896

Ah stimmt, das ist dann natürlich ärgerlich ﻿🙄﻿

0
Mininova
#1251900

Leider da kann ich nicht einstellen sowas wie Resourcen Multiplikator. Und wie schon erwähnt leider kein richtiger Privater. Das ist so nervig mittlerweile das alles irgentwie Geld kosten soll. (Also sowas wie ein Server den man auch locker auf sein PC hosten könnte…)

0
frautrallafitti
#1251902

Hm, das ist wirklich schade. ﻿😕﻿

0
