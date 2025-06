Dune: Awakening – Prüfungen von Aql, so findet und meistert ihr alle 8 Trials

MeinMMO verrät euch im Guide zu Dune: Awakening, wo ihr die 8 Prüfungen von Aql für die Hauptquestreihe des Survival-MMOs findet.

In der Hauptquestreihe von Dune: Awakening ist es eure Aufgabe, die Fremen auf Arrakis zu finden. Dafür müsst ihr 8 sogenannte Prüfungen von Aql meistern. Knifflig ist es dabei vor allem, die Eingänge zu den Höhlen zu finden, in denen sich die Altäre befinden, über die ihr die Prüfungen startet.

Teils könnt ihr diese aufdecken, indem ihr mit einer Vermessungssonde eine Region aufdeckt. Einige Höhleneingänge sind jedoch so gut versteckt, dass diese den Sonden verborgen bleiben. MeinMMO verrät euch daher in diesem Guide, wo ihr alle 8 Prüfungen findet und welche Besonderheiten es bei den Trials zu beachten gibt.

Die erste Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Im Südlichen Hagga-Becken, bei der zentralen Steinformation, etwas nordwestlich vom Schlüsselloch-Fels. Die Quest „Die erste Prüfung von Aql“ zeigt den Ort aber auch auf der Karte:

Der Standort der 1. Prüfung von Aql.

Wenn ihr den Altar erreicht und das Spice inhaliert, startet ihr die Prüfung.

Was gibt es zu beachten? Folgt einfach dem linearen Weg und achtet darauf, dass euch die Augenwächter nicht sehen. Huscht also von Deckung zu Deckung oder bewegt euch erst, wenn sich das Auge schließt oder es sich von euch wegbewegt.

Die zweite Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? In der Östlichen Vermillius-Kluft, und zwar in dem Gebirge südlich von „Der Amboss“, in der Nähe von Arens Posten. Ihr erreicht den Eingang über die Höhle „Das tiefe Ringen“.

Der Standort der 2. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Nutzt den Statischen Kompaktor, um Feuer zu löschen, Giftfallen auszulösen und Plattformen in der Luft entstehen zu lassen.

Die dritte Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Ganz im Westen der Westlichen Vermillius-Kluft, etwas nordöstlich vom Flatrock-Außenposten, liegt die Höhle des verschollenen Pilgers. Den Eingang erreicht ihr direkt über eine Treppe. Folgt dem Weg, setzt die Gegner außer Gefecht, und dringt immer tiefer in die Höhle vor, bis ihr beim zerstörten Altar landet.

Der Standort der 3. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Da der Altar zerstört ist, könnt ihr euch dort nur eine Shigadraht-Aufzeichnung anhören, um die Quest zu bestehen.

Die vierte Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Der befindet sich beim höchsten Punkt der Östlichen Vermillius-Kluft, in der Nähe der Spitze von Mirzabahs Kopf. Stellt euch also auf eine Kletterpartie ein. Arbeitet euch dabei von Vorsprung zu Vorsprung, am besten mithilfe des Greifhakens. Ab einem gewissen Punkt sind Teile des Aufstiegs durch zerstörte Treppen, Kletterseile und Ähnliches recht gut markiert.

Der Standort der 4. Prüfung von Aql.

Wenn ihr die Höhle „Der hohle Hammer“ betretet, ist das Schlimmste geschafft.

Was gibt es zu beachten? In dieser Prüfung erwartet euch eine Kampfherausforderung, wobei euch anfangs nur ein Crysmesser zur Verfügung steht. Nach einer Weile kommt ihr dann mit Spice in Kontakt, wodurch ihr Zugriff auf drei mächtige Fähigkeiten erhaltet. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung dürft ihr das Gewürz für eure Zwecke nutzen.

Die fünfte Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Diese Prüfung verbirgt sich tief in den Schluchten vom Hagga-Rift, und zwar südöstlich vom Wrack der Kytheria, direkt oberhalb des auf der Karte eingezeichneten Übergangs. Nähert euch dem Punkt auf der Karte jedoch von oberhalb und lasst euch dann durch den dortigen Spalt nach unten fallen, wodurch ihr fast direkt vor den Treppen landet, die euch zum Altar führen.

Der Standort der 5. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Ihr müsst Treibsand überqueren, einen Level-Abschnitt durch Klettern überwinden, ohne den Boden zu berühren, und einen Sandwurm ablenken.

Die sechste Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Im Nordosten von Jabal Eifrit Al-sharq. Nehmt vorher am besten die Schwertmeister-Grundlagen-Quest „Überprüfung des Postens“ an, die euch zur Teufelsauge-Höhle führt, in der dann auch der Eingang zur sechsten Prüfung liegt.

Der Standort der 6. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Auch hier wartet wieder nur ein zerstörter Altar auf euch. Hört euch die Aufzeichnung an und verlässt die Höhle wieder.

Die siebte Prüfung von Aql

Wo ist der Eingang? Die nächste Prüfung führt euch erneut in die Tiefen von Hagga-Rift. Dieses Mal liegt der Eingang zur Prüfung weiter nordwestlich, südlich vom Nördlichen Bunker. Erneut ist es am einfachsten, wenn ihr euch von der Oberwelt aus nähert, aus nördlicher Richtung.

Direkt oberhalb des Map-Icons könnt ihr euch dann herunterfallen lassen. Auf die Art landet ihr in der Klagekluft, von wo aus ihr euch durch kleine Spalte immer tiefer und tiefer fallen lassen könnt, bis ihr endlich die richtige Ebene und den Roten Schlund erreicht habt.

Der Standort der 7. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Durchquert das Gebiet und erreicht die schützenden Zelte, bevor euch Sandstürme überwältigen.

Eine letzte Prüfung von Aql (Cutteray mitnehmen!)

Wo ist der Eingang? Ihr findet die letzte Prüfung im Süden vom Östlichen Schildwall. Reist zur Pinnacle Station, haltet euch südlich bis zu Helius-Tor und fahrt von dort aus Richtung Westen, bis ihr direkt über der Kartenmarkierung seid (die im Spiel da aber noch nicht angezeigt wird.

Lasst euch dann auf eurem Sandbike direkt bei der engen Schlucht nach unten fallen und ihr landet auf dem Weg, der euch zu Sietch Ta’lab bringt. Vorsicht: Dort sind einzelne Feinde und Fallen.

Der Standort der 8. Prüfung von Aql.

Was gibt es zu beachten? Im Folgenden müsst ihr einige Rätsel lösen und Fragen beantworten.

Die Reihenfolge der Antworten: 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3

Als Nächstes erwartet euch ein Labyrinth aus Gängen und Ebenen. Überquert mit eurer neuen Begleiterin die Brücke und haltet euch am Ende der Halle rechts. Folgt dem Weg, bis ihr euch mit eurem Cutteray den Weg freiräumen müsst.

Haltet euch an den folgenden Kreuzungen erst rechts, dann links, dann gerade aus. Hinter dem nächsten Fels führt eine Treppe nach oben, zu einem Kombinationsrätsel, bei dem ihr 3 Lektionen aus je 3 Symbolen richtig zusammensetzen müsst.

Hier die richtige Kombination:

Die richtige Kombination für das Rätsel.

Folgt dem Weg, bis ihr zur nächsten großen Halle kommt. Dort erwartet euch das nächste Rätsel, bei dem ihr auf dem Aufgang einen Mechanismus neu justieren müsst, um einen alten Todesdestiller zu aktivieren. Das macht ihr, indem ihr die drei Ringe auf die jeweils richtige Position rotieren lasst.

Dreht den mittleren Ring, bis die Rinne von der Tür weg Richtung Altar zeigt.

Dreht den inneren Ring, bis auch der dortige Rinnen-Teil zum Altar zeigt.

Dreht den äußeren Ring, bis alle Rinnen-Teile eine einzige Rinne ergeben.

So müssen die Ringe ausgerichtet sein.

Interagiert mit dem Altar, um die Kammer zu öffnen. Schaut euch danach die Sequenz an, holt die Aufnahme aus dem Tresor und verlässt die Kammer durch den Gang. Achtung: Wenn ihr die große Halle vom Anfang erreicht, erwarten euch dort nun diverse Feinde. Kämpft euch durch die Meute und verlasst die Kammer, um die letzte Prüfung abzuschließen.

Was passiert im Epilog? Kari kontaktiert euch, wenn ihr in eurer Basis ankommt. Es startet eine neue Quest mit dem Namen „Schwarzmarkt-Technologien“, die euch nach Harko-Village führt, wo ihr einen Schwarzmarkt-Händler treffen sollt.

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Das neue Survival-MMO von Funcom ist am 10. Juni 2025 für den PC erschienen und führt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort erwartet euch aber nicht die altbekannte Handlung aus den Büchern oder Filmen, sondern eine alternative Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren worden ist.

Hunger, Durst, Sonne, aggressive Feinde – von der ersten Minute an steht der Überlebenskampf im Fokus von Dune: Awakening. Indem ihr immer bessere Werkzeuge, Ausrüstung, Basen, Fahrzeuge und Waffen baut, erleichtert ihr euch den Alltag jedoch zunehmend, sodass ihr euch immer stärker auf das Erkunden der Spielwelt, die Meisterung von Dungeons oder das Erleben der Story konzentrieren könnt

In großen Teilen der Spielwelt könnt ihr maximal auf 39 andere Spieler treffen. Ausnahmen bilden die beiden Fraktionshauptstädte sowie die Tiefe Wüste, ein riesiges Endgame-Gebiet, in dem fast überall PvP aktiv ist und das sich jede Woche durch einen Sturm grundlegend verändert. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC