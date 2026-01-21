Dune: Awakening kämpft in Patch 1.2.40 gegen leere Server – Patch Notes auf Deutsch

Die Entwickler von Dune: Awakening haben im neuen Patch 1.2.40 ihren leeren Servern den Krieg erklärt und geben den Spielern endlich die Möglichkeit umzuziehen.

Wie läuft es bei Dune: Awakening? Nach dem großen Erfolg von Dune: Awakening 2025 sind die Spielerzahlen schon seit Längerem geschrumpft. Das hat zufolge, dass die vielen Server so leer sind wie die Wüsten von Arrakis und es nur noch wenige Server mit vielen Spielern gibt.

Doch ein Umzug war bislang nicht möglich, ohne wieder bei null anzufangen. Wer seit Monaten fleißig seine Basis verwaltet und brav Steuern bezahlt, der hört wohl eher auf zu spielen, statt alles hinter sich zu lassen und wieder von vorne anzufangen.

Aus diesem Grund haben die Entwickler in den letzten Monaten daran gearbeitet, Tools zu entwickeln, mit denen die Serverwechsel mit allen Items möglich sind, und das Wichtigste wurde nun veröffentlicht.

Hier könnt ihr sehen was mit dem neuen Update von Dune ins Spiel kommt:

Neues Tool gegen leere Server

Was ist das für ein Tool? Nachdem die Entwickler schon vor Monaten ein Tool veröffentlicht haben, das es ermöglicht, die eigene Basis samt Gegenständen einzupacken und zu bewegen, gibt es inzwischen das zweite wichtige Werkzeug für das Repertoire.

Die Rede ist von dem Server-Wechsel-Feature, das jetzt mit dem Patch 1.2.40 freigeschaltet wurde. Ab sofort ist es möglich, einen Charakter mitsamt seinem Inventar, 3 Basen, dem Inhalt der Bank sowie dem Geld auf einen anderen Server und Sietch zu transferieren. Der Startprozess kann ganz einfach über das Servermenü geschehen.

Bevor man loslegt, so warnen die Entwickler, sollte man jedoch erst die folgenden Schritte beachten:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Basis mit dem Basis-Rekonstruktions-Tool sichern. Denken Sie auch daran, dass Sie bis zu drei Basen in dem Tool speichern können. Wenn Sie Ihre Basis oder Basen ohne Sicherung übertragen, bleiben diese zurück!

Sichern Sie Ihre Fahrzeuge ebenfalls mit dem Fahrzeug-Sicherungstool. Größere Fahrzeuge, die nicht in das VBT passen, können Sie mit dem Schweißbrenner zerlegen und die Teile in Ihrer Bank oder Ihrem Basis-Lager aufbewahren. Umso wichtiger ist es, dass Sie daran denken, Ihre Basis zu sichern! Wenn ihr das Fahrzeuglimit des VBT überschreitet, könnt ihr auch zusätzliche Fahrzeuge aus eurer Flotte zerlegen und ihre Teile speichern!

Speichert alle anderen Wertsachen in eurem Inventar und in der Bank, da deren Inhalt zusammen mit eurem Charakter übertragen wird.

Stellt schließlich sicher, dass sich euer Charakter im Hagga-Becken befindet, bevor ihr die Übertragung startet. Ihr könnt den Vorgang nicht starten, wenn sich euer Charakter nicht auf dieser Karte befindet.

Folgt man den Schritten als Vorbereitung, so kann man angstfrei auf einen populäreren Server wechseln. Dabei kann die Website dune.gaming.tools helfen, die anzeigt, welche Server wirklich beliebt sind.

Dune: Awakening Patch Notes 1.2.40 auf Deutsch

Die Patch Notes für den Patch 1.2.40 gibt es von den Entwicklern nur auf Englisch auf duneawakening.com. Wir haben die Patch Notes mithilfe der Gemini-KI auf Deutsch übersetzt, damit ihr sie hier lesen könnt:

Highlights

Du kannst nun deinen Charakter, dein Inventar, gesicherte Basen und Fahrzeuge sowie Bankinhalte (einschließlich deiner Solari) in einen neuen Sietch und eine neue Welt transferieren. Lies mehr über diese Funktion unten unter Neue Funktionen: Charaktertransfers.

Du musst nun einen Text als Bestätigung eingeben, um eine gesicherte Basis im Basis-Rekonstruktions-Werkzeug (Base Reconstruction Tool) zu “vergessen”, um versehentliches Löschen zu verhindern.

Funktionen & Änderungen

Neue Funktion: Charaktertransfers

Spieler können nun ihren Charakter, ihr Inventar und Bankinhalte (einschließlich Solari) in einen neuen Sietch und eine neue Welt bewegen. Der Transfer kann über den Server-Browser oder das Systemmenü im Spiel gestartet werden.

WICHTIG: Stelle sicher, dass du deine Basis/Basen mit dem Basis-Rekonstruktions-Werkzeug und dein(e) Fahrzeug(e) mit dem Fahrzeug-Sicherungs-Werkzeug (Vehicle Backup Tool) sicherst, bevor du den Transfer einleitest!

Der Charakter muss sich im Hagga Basin befinden, um den Transfer einzuleiten.

Behaltene Gegenstände : Inventar- und Bankinhalte. Solari-Guthaben. Inhalte des Fahrzeug-Sicherungs-Werkzeugs und des Basis-Rekonstruktions-Werkzeugs. Hinweis : Eine Liste wichtiger Gegenstände, die verloren gehen, wird vor der Bestätigung angezeigt. Spieler müssen die Einschränkungen zur Kenntnis nehmen und eine manuelle Texteingabe durchführen, um fortzufahren.

Wenn der Name des Charakters auf dem Zielserver bereits vergeben ist, wird der Spieler aufgefordert, einen neuen Namen einzugeben.

Während des Transfers wird ein Ladebildschirm angezeigt; der Spieler kann diesen nicht verlassen, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss wird der Spieler informiert, dass er dem neuen Server beitreten kann.

Der transferierte Charakter spawnt bei Griffin’s Reach im Hagga Basin auf dem neuen Server.

Wichtige Hinweise: Jeder Spieler hat 1 Transfer-Token, und es füllt sich automatisch 7 Tage nach der Verwendung wieder auf. Das Verlassen des Ablaufs oder der Sitzung bricht den Transfer ab. Transfers sind endgültig; ein Zurückwechseln erfordert einen neuen Transfer. Wenn technische Probleme auftreten, versucht das System automatisch, den Transfer entweder abzuschließen oder rückgängig zu machen. Es können keine anderen Charaktertransfers auf dem Konto eingeleitet werden, während sich ein Charakter “im Transfer” befindet.



Ressourcen, Bauen und Handwerk

Du musst nun einen Text als Bestätigung eingeben, um eine gesicherte Basis im Basis-Rekonstruktions-Werkzeug zu “vergessen”, um versehentliches Löschen zu verhindern.

Benutzeroberfläche

“Place Blueprint” (Bauplan platzieren) und “Forget Blueprint” (Bauplan vergessen) in der Benutzeroberfläche des Basis-Rekonstruktions-Werkzeugs wurden zu “Place base backup” (Basis-Sicherung platzieren) und “Destroy base backup” (Basis-Sicherung zerstören) geändert.

Die Positionen der Benutzeroberfläche für “Destroy Base Backup” (Basis-Sicherung zerstören) und “Snap To Origin” (Am Ursprung einrasten) im Basis-Sicherungs-Werkzeug wurden getauscht.

Fehlerbehebungen

Ressourcen, Bauen und Handwerk

Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Abbrechen großer Handwerkswarteschlangen einige Ressourcen auf den Boden fallen gelassen wurden, obwohl an anderer Stelle im Inventarkreislauf genügend Platz vorhanden war, um sie zu lagern.

Ein Problem mit der Sandsturm-Schadensminderung von Träger-Frachtcontainern (Carrier Cargo Containers) wurde behoben, das dazu führte, dass diese sehr schnell zerstört wurden. Die Container sollten nun deutlich widerstandsfähiger gegen Sandstürme sein.

Behoben, dass Basen mit dem Basis-Rekonstruktions-Werkzeug nicht in der Nähe von Bauverbotszonen platziert werden konnten.

Behoben, dass Basen mit dem Basis-Rekonstruktions-Werkzeug nicht platziert werden konnten, wenn ein blockierendes Volumen vertikal zu nah am Landanspruch (Landclaim) war.

Fahrzeuge

Ein Problem wurde behoben, bei dem angegurtete Fahrzeuge manchmal nicht erschienen, wenn man mit dem Ornithopter-Transporter zurück zum Hagga Basin reiste.

Benutzeroberfläche

Ein Tippfehler im holografischen Raumschild wurde behoben.

Mit dem neuen Update ist endlich der Grundstein für die Serverzusammenlegungen gesetzt. Diese sollen laut den Entwicklern schon mit dem großen Chapter 3 kommen, das von den Fans schon lange erwartet wird. Den Grund für die hohen Erwartungen, könnt ihr hier erfahren: Dune: Awakening Chapter 3: Release, Inhalt und Neuerungen – Alles, was ihr zum größten Update des Spiels wissen müsst