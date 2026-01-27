DrDisrespect prahlt damit, einen neuen Shooter auf Steam vor allen anderen zu sehen, doch die Entwickler wollen nichts von ihm wissen

Der in Verruf geratene ehemalige Twitch-Streamer DrDisrespect soll am Launch-Event des neuen Shooters Highguard (Steam, PS5) teilgenommen haben. Davon wissen die Devs aber gar nichts.

Was war die Situation? Am 26. Januar 2026 erschien der Raid-Shooter Highguard auf Steam, PS5 und Xbox. Um das Spiel war nach dem überraschenden Reveal bei den Game Awards 2025 ein großes Geheimnis gemacht worden, einige Medien-Vertreter und Content-Creator erhielten jedoch die Gelegenheit, den Shooter bei einem Event anzuspielen.

Unter den Streamern, die ihre Teilnahme in den sozialen Medien teilten, war DrDisrespect. Der Streamer postete am 24. Januar ein Bild auf X, das einige Gaming-Accessoires zeigte, zusammen mit einem Event-Badge für Medienvertreter. Dazu schrieb er: „Letzte Woche haben wir den Lambo nach LA genommen, um uns Highguard anzusehen.“

DrDisrespect postete ein Foto des angeblichen Highguard-Events auf X

Die vermeintliche Entscheidung der Entwickler, DrDisrespect zu so einem Event einzuladen, sorgte für Stirnrunzeln. Der Streamer ist seit 2017 auf Twitch gebannt, nachdem er unangemessene Nachrichten mit einer Zuschauerin ausgetauscht hatte, die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war – nicht gerade, womit ein noch unbekanntes Studio seine noch neue Marke assoziieren möchte.

Komisch nur, dass andere Teilnehmer des Events erklärten, den Streamer dort nicht gesehen zu haben.

DrDisrespect soll Teilnahme gefälscht haben

Was kam nun raus? Wie Chin Pua, die Creator-Managerin von Highguard, auf X bekräftigte, war DrDisrespect nicht nur zum Launch-Event nicht eingeladen, sondern auch zu keinem einzigen Highguard-Event in der Vergangenheit oder Gegenwart. Der gezeigte Ausweis sei nicht offiziell gewesen.

Nutzer auf Reddit stellten zudem fest, dass das Layout auf dem vermeintlichen Ausweis von DrDisrespect nicht dem anderer Creator entsprach, die am Event teilnahmen. Es scheint, als hätte der Streamer das Bild mittels KI manipuliert, um seine Teilnahme vorzugaukeln.

Unklar ist, warum der Streamer über seine Teilnahme gelogen haben könnte. Einige Nutzer in den sozialen Medien halten den Post für „Bait“, also einen Köder, mit dem DrDisrespect im Gespräch bleiben und vielleicht Zuschauer in seinen Stream locken wollte. Andere finden die Aktion einfach peinlich und beschimpfen den Streamer als „Loser“.

Unabhängig von seiner Teilnahme zeigte DrDisrespect den Shooter zum Launch-Day etwa 8 Stunden lang und erreichte damit 400.000 Aufrufe allein auf YouTube, etwa doppelt so viele wie bei den meisten seiner Streams in den vergangenen Wochen.

Nicht nur diverse Streamer, sondern auch MeinMMO-Autoren schauten zum Launch in Highguard vorbei. Die Meinungen über den neuen Shooter sind gemischt. Unser Redakteur Benedict meint jedoch: Ihr spielt Highguard alle falsch, aber dafür könnt ihr nicht mal was