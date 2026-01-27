DrDisrespect prahlt damit, einen neuen Shooter auf Steam vor allen anderen zu sehen, doch die Entwickler wollen nichts von ihm wissen

NewsYouTube
2 Min. Lydia 0 Kommentare Lesezeichen
DrDisrespect prahlt damit, einen neuen Shooter auf Steam vor allen anderen zu sehen, doch die Entwickler wollen nichts von ihm wissen

Der in Verruf geratene ehemalige Twitch-Streamer DrDisrespect soll am Launch-Event des neuen Shooters Highguard (Steam, PS5) teilgenommen haben. Davon wissen die Devs aber gar nichts.

Was war die Situation? Am 26. Januar 2026 erschien der Raid-Shooter Highguard auf Steam, PS5 und Xbox. Um das Spiel war nach dem überraschenden Reveal bei den Game Awards 2025 ein großes Geheimnis gemacht worden, einige Medien-Vertreter und Content-Creator erhielten jedoch die Gelegenheit, den Shooter bei einem Event anzuspielen.

Unter den Streamern, die ihre Teilnahme in den sozialen Medien teilten, war DrDisrespect. Der Streamer postete am 24. Januar ein Bild auf X, das einige Gaming-Accessoires zeigte, zusammen mit einem Event-Badge für Medienvertreter. Dazu schrieb er: „Letzte Woche haben wir den Lambo nach LA genommen, um uns Highguard anzusehen.“

DrDisrespect postete ein Foto des angeblichen Highguard-Events auf X

Die vermeintliche Entscheidung der Entwickler, DrDisrespect zu so einem Event einzuladen, sorgte für Stirnrunzeln. Der Streamer ist seit 2017 auf Twitch gebannt, nachdem er unangemessene Nachrichten mit einer Zuschauerin ausgetauscht hatte, die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war – nicht gerade, womit ein noch unbekanntes Studio seine noch neue Marke assoziieren möchte.

Komisch nur, dass andere Teilnehmer des Events erklärten, den Streamer dort nicht gesehen zu haben.

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Mit dem Spin-off von Stranger Things geht Netflix ein Risiko ein, denn eine Figur könnte die Geschichte durcheinanderbringen Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen „GTA 6 der Anime-Filme“ – Fans wollen seit 13 Jahren wissen, wie das düstere DoReMi weitergeht, werden erneut enttäuscht Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Die Spieler in Arknights: Endfield befürchten, dass ihnen der Strom ausgeht, müssen sich jetzt einen der ältesten Gaming-Tricks abgewöhnen Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist Ihr spielt Highguard alle falsch, aber dafür könnt ihr nicht mal was

DrDisrespect soll Teilnahme gefälscht haben

Was kam nun raus? Wie Chin Pua, die Creator-Managerin von Highguard, auf X bekräftigte, war DrDisrespect nicht nur zum Launch-Event nicht eingeladen, sondern auch zu keinem einzigen Highguard-Event in der Vergangenheit oder Gegenwart. Der gezeigte Ausweis sei nicht offiziell gewesen.

Nutzer auf Reddit stellten zudem fest, dass das Layout auf dem vermeintlichen Ausweis von DrDisrespect nicht dem anderer Creator entsprach, die am Event teilnahmen. Es scheint, als hätte der Streamer das Bild mittels KI manipuliert, um seine Teilnahme vorzugaukeln.

Unklar ist, warum der Streamer über seine Teilnahme gelogen haben könnte. Einige Nutzer in den sozialen Medien halten den Post für „Bait“, also einen Köder, mit dem DrDisrespect im Gespräch bleiben und vielleicht Zuschauer in seinen Stream locken wollte. Andere finden die Aktion einfach peinlich und beschimpfen den Streamer als „Loser“.

Unabhängig von seiner Teilnahme zeigte DrDisrespect den Shooter zum Launch-Day etwa 8 Stunden lang und erreichte damit 400.000 Aufrufe allein auf YouTube, etwa doppelt so viele wie bei den meisten seiner Streams in den vergangenen Wochen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
„Der Schlüssel ist, schnell zu scheitern“ – Die Entwickler von Highguard verraten, was hinter dem neuen Shooter auf Steam und PS5 steckt
von Lydia

Nicht nur diverse Streamer, sondern auch MeinMMO-Autoren schauten zum Launch in Highguard vorbei. Die Meinungen über den neuen Shooter sind gemischt. Unser Redakteur Benedict meint jedoch: Ihr spielt Highguard alle falsch, aber dafür könnt ihr nicht mal was

Quelle(n): Kotaku
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Gabe Newell Half-Life 2 Doku

Valve droht eine Klage in Höhe von über 754 Millionen Euro, weil Steam seine Dominanz unfair ausnutze

Ein Indie-Spiel wird zum Steam-Hit, doch das ist das Schlimmste, was den Entwicklern passieren konnte

Valves MOBA-Shooter verdoppelt sich auf Steam dank eines neuen Helden, und das ist nur der Anfang

Highguard Metacritic

Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx