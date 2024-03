Dragon Ball Z: YouTuber zeigt mit KI, wie Son Goku als echter Mensch aussehen würde

Der YouTuber Kaizen AI hat sich darauf spezialisiert, Bilder aus Dragon Ball Z mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz nachzustellen. Dabei setzt er auf einen realistischen Stil und zeigt, wie die Charaktere mit echten, menschlichen Gesichtszügen aussehen würden.

Wie sieht der reale Son-Goku aus? Der YouTuber hat den Moment eingefangen, als sich Son-Goku im Kampf gegen Majin Boo zum ersten Mal in den dreifachen Super-Saiyajin (SSJ3) verwandelt. Auf dem Bild ist die gleißende Aura zu sehen, die bei der Verwandlung um den Saiyajin zu sehen ist.

Während der Transformation bekommt Son-Goku extrem lange, blonde Haare. Auch an dieses Detail hat die KI gedacht. Statt des Anime-Gesichts hat die künstliche Intelligenz dem Kämpfer jedoch ein echtes Gesicht verpasst (via YouTube, Kaizen AI):

Son-Goku als SSJ3 im Anime und auf dem YT-Kanal von Kaizen AI.

Doch das Gesicht hat kaum etwas mit Son-Goku zu tun: Der Saiyajin trägt auf dem Bild einen Dreitagebart, den Son-Goku normalerweise nicht im Anime trägt. Außerdem hat der Saiyajin im Bild seine Augenbrauen behalten. Diese gehen bei der Verwandlung zum SSJ3 eigentlich verloren.

Des Weiteren wirken die Haare so, als würden sie nur deshalb in der Luft schweben, weil die Aura um Son-Goku so stark ist. Im Anime wirkt es dagegen so, als hätte Son-Goku ein extra starkes Haarspray genutzt, da die Haare auch ohne die Aura abstehen.

Wir finden deshalb, dass der Super-Saiyajin 3 mehr mit einem Model als mit einem echten Kämpfer zu tun hat.

Der Super-Saiyajin 3 in Dragon Ball

Was ist der Super-Saiyajin 3?

Die Stufe kann nur von denjenigen erreicht werden, die zuvor den SSJ und den SSJ2 erreicht und jahrelang hart trainiert haben.

Der erste Saiyajin, der diese Stufe im Anime zeigt, ist Son-Goku. Gotenks, die Fusion aus Son-Goten und Trunks, bleibt der zweite und letzte Saiyajin im Anime, der sich in einen SSJ3 verwandelt.

Die Saiyajins bekommen plötzlich eine gewaltige, blonde Haarpracht auf dem Kopf. Dafür verlieren sie ihre Augenbrauen.

Im Gegenzug hebt sich die Augenbrauenpartie leicht ab und der Blick wird finsterer als sonst.

Der SSJ3 war selten im Anime zu sehen. Noch seltener tauchte wohl die Saiyajin-Macht auf.

Der Super-Saiyajin 3 hätte jedoch ganz anders aussehen können. Akira Toriyama hatte ein originales Design für den SSJ3 kreiert, das es nicht in den Anime geschafft hat. Sie hätte den vorherigen Transformationen viel ähnlicher ausgesehen.

Der Super-Saiyajin 3 ist in Dragon Ball leider nur selten zu sehen. Dafür gibt es einen guten Grund: Er kostet zu viel Ki (Nein, nicht KI!), um ihn am Laufen zu halten. Er ist nämlich nicht für diese Welt gemacht.

Verratet uns in den Kommentaren: Was haltet ihr von dem Bild? Würdet ihr euch so eine Version für eine mögliche Live-Action-Adaption wünschen?

