Endlich wissen wir, wann Dragon Ball Z offiziell enden sollte – und wer Son-Gokus wahrer Erbe ist

Drei ehemalige Redakteure des Mangas von Dragon Ball wurden zu einem Interview eingeladen und verrieten eines der wohl größten Geheimnisse. Daraus können wir schließen, wer eigentlich die Nachfolge von Son-Goku antreten sollte.

Was für ein Geheimnis haben die Redakteure enthüllt? Die drei legendären Dragon-Ball-Redakteure Kazuhiko Torishima, Yu Kondo und Fuyuto Takeda gingen in einem Interview mit KosoKoso darauf ein, wie Dragon Ball Z eigentlich enden sollte (via X). Das offizielle Ende ist momentan nämlich der Majin-Buu-Arc, nach dem Son-Goku sich dem Training der Inkarnation von Buu widmet.

Doch eigentlich sollte die Story nach der Cell-Saga enden. Toriyama hätte mehrmals den Wunsch geäußert, den Manga nach dem Sieg über Cell zu beenden. Doch es wurde vom Editorial-Team so ein starker Druck auf Toriyama ausgeübt, dass er noch die Saga zu Majin Buu anschloss.

Dass die Geschichte eigentlich mit der Cell-Saga enden sollte, zeigt, wer eigentlich die Nachfolge von Son-Goku antreten sollte.

Schon der Name des Animes verrät, wann Dragon Ball enden sollte:

Dragon Ball Z sollte mit der Cell-Saga und Son-Gokus Nachfolger enden

Wer sollte sein Nachfolger sein? Schlussendlich war es gar nicht Son-Goku, der Cell besiegte, sondern sein Sohn Son-Gohan.

Cell landet als Ei auf der Erde, durchläuft eine Metamorphose und absorbiert immer mehr Kämpfer, um wieder zu seiner alten Stärke zu gelangen. Unter den Opfern befinden sich auch C18 und C17.

Son-Goku und seine Freunde liefern sich einen Kampf mit dem Perfekten Cell. Der Saiyajin opfert sich, indem er sich und Cell zum Planeten von Meister Kaio teleportiert und alles in die Luft jagt. Doch Cell überlebt den Angriff.

Nun ist sein Sohn an der Reihe: Son-Gohan transformiert im Kampf zum zweifachen Super-Saiyajin und schafft es, Cell mit einer letzten Kamehameha zu vernichten.

Als die Z-Truppe alle Opfer wiederbeleben will, die Cell getötet hat, bleibt Son-Goku im Reich der Toten. Er wurde nämlich schon einmal wiederbelebt, weshalb Shenlong ihn nicht zurück ins Leben holt.

Doch das findet Goku gar nicht schlimm, schließlich würde er nur böse Gegner anziehen und die Erde sei mit Gohan sicher. Dementsprechend hätte Son-Goku an diesem Punkt eigentlich tot bleiben sollen und Son-Gohan wäre der nächste Beschützer der Erde gewesen.

Somit wissen wir, wer das wahre Erbe von Goku antreten sollte. Im Anime von Dragon Ball GT sieht es nämlich so aus, als wäre Son-Gokus Enkelin Pan die nächste Beschützerin der Erde.

Wie lief das Ende für Toriyama? Der Redakteur Fuyuto Takeda wollte Toriyama seine Arbeit am großen Finale von Dragon Ball so leicht wie möglich machen. Deshalb fand er Wege, damit der Mangaka doch noch Spaß am Finale hatte.

Die beiden einigten sich darauf, keine komplexe Story zu erschaffen. Die Cell-Saga war durch das Zeitreisen viel tiefgründiger, was man bei Majin Buu verhindern wollte. Stattdessen setzte das Team auf Comedy, um Toriyama bis zum Schluss bei Laune zu halten:

Mr. Satan ist ein dummer Charakter, der plötzlich im Mittelpunkt steht

Majin Buu selbst ist urkomisch und denkt nur ans Essen

Son-Gohan wurde zum Saiyaman, der die Stadt beschützt

Wäre der letzte Arc nicht so humorvoll, wäre es Toriyama vermutlich schwerer gefallen, an ihm zu arbeiten. Mittlerweile wissen wir, dass auch Dragon Ball Z nicht das Ende des Animes war. Es folgten weitere Serien, die teilweise sogar miteinander zusammenhängen: Dragon Ball Daima kommt gut an, basiert eigentlich auf dem Anime, den viele Fans hassen