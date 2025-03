Ein kontroverses Merkmal von Vegeta in Dragon Ball wurde geändert, weil die Familie von Toriyama es so hässlich fand

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Wieso musste er ab? Im Anime spricht Vegetas Tochter Bra ihn auf den Schnurrbart an. Sie sagt ihm, dass er mit dem Bart wie ein „totaler Geek“ aussehen würde. Doch in Wahrheit ist eine von Toriyamas Verwandten dafür verantwortlich, dass der Bart ab musste.

Denn von der Story her dürfte Vegeta eigentlich gar keinen Schnurrbart haben. Er sagte während der Cell-Saga, dass sich die Haare eines Saiyajins im Laufe der Zeit niemals ändern. Vermutlich hatte Toriyama einfach vergessen, dass es diese Regel gibt – so wie er bereits einige Charaktere vergaß .

Was ist daran kontrovers? In der Community sorgte der Bart für eine Spaltung der Fans, wie im Reddit-Forum zu erkennen ist:

Da Akira Toriyama für das Charakterdesign von GT zuständig war, stammt die Idee zum Schnurrbart von ihm (via X ). Er sollte vermutlich symbolisieren, dass Vegeta älter geworden ist und sich an das Leben auf der Erde anpasste.

Um was für ein Merkmal geht es? Vegeta hatte in den ersten Folgen von Dragon Ball GT einen Schnurrbart. Auch sein Vater, König Vegeta, hatte einen Bart. Wie Vegeta mit Bart aussah, könnt ihr in einem kurzen Clip auf YouTube beim Kanal Wheerus 007 ansehen.

Vegeta sah in Dragon Ball GT für einige Episoden gewöhnungsbedürftig aus. Doch seine Tochter und eine Verwandte von Akira Toriyama fanden sein Aussehen so schlimm, dass die Macher des Animes es wieder änderten.

