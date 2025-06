Fans sorgen sich gerade um die Zukunft von Dragon Ball, denn der Mangaka hat wohl andere Pläne

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

In 28 Jahren wurde die Entstehungsgeschichte eines Schurken in Dragon Ball schon 3-mal geändert

Auf Kazenshuu machen sich deshalb einige User wie WittyUsername in den Kommentaren Sorgen, dass es mit Dragon Ball jetzt zu Ende sein könne. Obwohl sich einige für ihn freuen, dass er endlich sein eigenes Projekt machen könne, sagen wiederum andere User wie Vegeta th3 4th, dass ihn so eine Arbeitslast ins Krankenhaus bringen könne.

Auch Toriyama musste damals schauen, dass er an allen Ecken und Enden etwas Zeit gewinnt. So entstand auch die Haarfarbe des Super-Saiyajins, denn für die blonden Haare musste er sie nicht mehr ausfüllen .

Worum machen sich Fans Sorgen? Es ist schon schwierig genug, bereits einen Manga am Leben zu erhalten. Die Zeitpläne von großen Mangaka können sehr straff sein. So hat Eiichiro Oda, der Autor von One Piece, kaum gegessen und geschlafen .

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Wann stellt er es vor? Der Mangaka will sein neues Werk auf der diesjährigen Japan Expo vorstellen, die vom 3. bis 6. Juli 2025 in Paris läuft. Zusammen mit Kazuhiko Torishima, einem Redakteur von Dragon Ball und Dr. Slump, besetzt er ein Panel.

Was ist das für ein Projekt? Toyotaro übernahm nach dem Tod von Akira Toriyama das Zepter vom Manga von Dragon Ball Super. Seitdem ist bereits ein neuer Band erschienen . Doch daneben arbeitet er an einem anderen, originalen Manga-Projekt.

