Eine Skizze von C18 aus Dragon Ball zeigt, dass sie eigentlich eine modebewusste Waifu ist

2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
C18 ist ein Mensch aus Dragon Ball, der in einen Cyborg umgewandelt wurde. Eigentlich hätte sie noch modebewusster sein sollen, wie frühe Skizzen von ihr zeigen.

Wer ist C18? C18 ist eine der stärksten weiblichen Figuren aus Dragon Ball, auch wenn sie nicht in den Top 5 der stärksten Frauen landet. Sie feierte ihr Debüt zusammen mit ihrem Bruder C17 während Dragon Ball Z in der Cell-Saga.

Der Cyborg war nicht immer ein Roboter, sondern in früheren Leben ein Mensch. Sie wurde vom bösen Wissenschaftler Dr. Gero entführt und modifiziert. Ihr Ziel sollte es sein, den Protagonisten Son-Goku zu töten, um Rache für die Zerstörung der Red-Ribbon-Armee zu nehmen.

Im Laufe der Zeit wandelte sie sich zu einer loyalen Freundin von Son-Goku. Bis heute ist sie eine der beliebtesten Figuren aus dem Anime und wird von vielen als „die perfekte Waifu“ beschrieben, wie beispielsweise im folgenden Ranking auf Reddit zu sehen ist.

Der Erschöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, hatte wohl ursprünglich geplant, den Cyborg noch modebewusster zu machen. In neu aufgetauchten Skizzen ist jetzt nämlich zu sehen, wie C18 als Mode-Ikone aussehen würde.

C18 als modebewusste Frau

Was ist das für eine Skizze? Schon von Anfang an galt C18 als modebewusste Frau. Sie hatte stets einen gewissen Stil und war eine der wenigen Figuren der Serie, die häufig ihre Outfits wechselte. Der Mangaka plante wohl von Beginn an, sie in verschiedenen Outfits zu zeigen, wie seine frühen Skizzen nahelegen.

Das Bild, das aus dem Jahr 1992 stammen soll (zu lesen auf Dragon Ball Nao), zeigt sie in unterschiedlichen Outfits. Mal hat sie ein Kleid an, mal einen Anorak mit sehr engem Gürtel, mal einen Oversize-Hoodie. Auf der offiziellen Dragon-Ball-Seite listen die Macher sogar als Trivia auf, dass die Dame einen starken Sinn für Mode habe. 

Dragon Ball C18 Skizze
C18 hätte unterschiedliche Klamotten tragen sollen, aber alle mit Stil.

Eine der Skizzen hat es sogar als richtiges Bild geschafft. In der Szene hält C18 auf der Suche nach Goku bei einem Kleidungsgeschäft an und probiert Klamotten an. Dabei sagt sie dem Ladenbesitzer, dass sie die Kleidung hässlich finde.

Da sie sich zu dem Zeitpunkt aber auf dem Land befand, hatte sie keine andere Wahl und musste die Kleidung nehmen. Sie gingen jedoch ohne zu bezahlen. 

Es gibt noch eine andere Powerfrau in Dragon Ball. Allerdings hat der Schöpfer irgendwann einmal vergessen, dass es sie überhaupt gibt. Das kann schon mal bei so vielen Charakteren vorkommen. Immerhin hat der Autor ihr noch eine letzte Story gewidmet: Ein Charakter aus Dragon Ball wurde vom Schöpfer vergessen, nur wenige Fans konnten sie ein letztes Mal sehen

Quelle(n): 3D Juegos
