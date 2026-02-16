5 Charaktere aus Dragon Ball, die von Feinden zu Freunden wurden

Der Held von Dragon Ball, Son-Goku, hat im Laufe des Animes zahlreiche Feinde verkloppt. Einige davon haben jedoch einen Sinneswandel erlebt. MeinMMO stellt euch 5 Feinde des Saiyajins vor, die im Laufe der Zeit zu Freunden wurden.

Son-Goku ist nicht gerade für seine Überzeugungskünste bekannt, sondern für seine Muskelkraft. Im Laufe des Animes lernt er immer neue Techniken von unterschiedlichen Lehrern, die ihn stärker werden lassen. Kein Wunder also, dass man den Saiyajin eher zu seinen Freunden als zu seinen Feinden zählen möchte.

Deshalb kam es im Laufe von Dragon Ball schon mehrmals vor, dass ein Feind die Seite wechselte und plötzlich an der Seite von Son Goku kämpfte. Mein MMO listet euch deshalb insgesamt 5 Figuren auf, die Son-Goku erst bekämpfen wollten, dann aber für die gleichen Ziele wie er einstehen.

Piccolo

Warum war er Son-Gokus Feind? Piccolo Junior ist eigentlich der Sohn oder auch die Reinkarnation des Oberteufels Piccolo. Sein Vater war die abgespaltene, böse Seite von Gott. Er wollte die Welt ins Chaos stürzen, doch Son-Goku tötete ihn glücklicherweise, indem er ihm ein Loch durch den Bauch schlug.

Wenige Sekunden vor seinem Tod spuckte der Oberteufel ein Ei aus. Darin befand sich Piccolo Junior. Sein Vater gab ihm seinen einzigen Lebenszweck mit auf den Weg: Rache an Son-Goku zu nehmen und dessen Tod zu rächen.

Was für einen Wandel hatte er? Der Wandel geschah, als Son-Gokus Bruder Radditz die Erde bedrohte. Piccolo realisierte, dass sein Gegner so stark war, dass er ihn nicht allein besiegen konnte. Deshalb schloss er eine Allianz mit Goku, um Radditz zu besiegen.

Zudem kümmerte sich Piccolo später um Gokus Sohn Son-Gohan. Anfangs wollte er das kleine Kind einfach nur als Krieger ausbilden. Mit der Zeit hat sich jedoch eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt und Piccolo wurde so etwas wie ein Ersatzvater für Gohan. So geschah es auch, dass Piccolo einen Strahl abfing, um Gohan zu retten, und sogar sein Leben für den Sohn seines Erzfeindes opferte.

Weiter geht es auf Seite 2.