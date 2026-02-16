5 Charaktere aus Dragon Ball, die von Feinden zu Freunden wurden

AnimeListe
5 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Dragon Ball Z Piccolo Son Goku

Der Held von Dragon Ball, Son-Goku, hat im Laufe des Animes zahlreiche Feinde verkloppt. Einige davon haben jedoch einen Sinneswandel erlebt. MeinMMO stellt euch 5 Feinde des Saiyajins vor, die im Laufe der Zeit zu Freunden wurden.

Son-Goku ist nicht gerade für seine Überzeugungskünste bekannt, sondern für seine Muskelkraft. Im Laufe des Animes lernt er immer neue Techniken von unterschiedlichen Lehrern, die ihn stärker werden lassen. Kein Wunder also, dass man den Saiyajin eher zu seinen Freunden als zu seinen Feinden zählen möchte.

Deshalb kam es im Laufe von Dragon Ball schon mehrmals vor, dass ein Feind die Seite wechselte und plötzlich an der Seite von Son Goku kämpfte. Mein MMO listet euch deshalb insgesamt 5 Figuren auf, die Son-Goku erst bekämpfen wollten, dann aber für die gleichen Ziele wie er einstehen.

Piccolo

Warum war er Son-Gokus Feind? Piccolo Junior ist eigentlich der Sohn oder auch die Reinkarnation des Oberteufels Piccolo. Sein Vater war die abgespaltene, böse Seite von Gott. Er wollte die Welt ins Chaos stürzen, doch Son-Goku tötete ihn glücklicherweise, indem er ihm ein Loch durch den Bauch schlug. 

Wenige Sekunden vor seinem Tod spuckte der Oberteufel ein Ei aus. Darin befand sich Piccolo Junior. Sein Vater gab ihm seinen einzigen Lebenszweck mit auf den Weg: Rache an Son-Goku zu nehmen und dessen Tod zu rächen.

Dragon Ball Super: Der Trailer zum Anime
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Japan kürt schon jetzt seinen besten Manga 2026, handelt von der bösen Stiefmutter eines Engels 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Ein Hase in Jujutsu Kaisen stiehlt im Anime allen die Show, bekommt von Fans sogar einen eigenen Namen Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Bevor 2 legendäre Regisseure so erfolgreich wurden, tauschten sie ihre liebsten Animes miteinander aus

Was für einen Wandel hatte er? Der Wandel geschah, als Son-Gokus Bruder Radditz die Erde bedrohte. Piccolo realisierte, dass sein Gegner so stark war, dass er ihn nicht allein besiegen konnte. Deshalb schloss er eine Allianz mit Goku, um Radditz zu besiegen.

Zudem kümmerte sich Piccolo später um Gokus Sohn Son-Gohan. Anfangs wollte er das kleine Kind einfach nur als Krieger ausbilden. Mit der Zeit hat sich jedoch eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt und Piccolo wurde so etwas wie ein Ersatzvater für Gohan. So geschah es auch, dass Piccolo einen Strahl abfing, um Gohan zu retten, und sogar sein Leben für den Sohn seines Erzfeindes opferte.

Weiter geht es auf Seite 2.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Son Goku Dragon Ball

Der Anime von Dragon Ball geht endlich weiter, zerschmettert die alte Serie, bringt drastische Änderungen

Dragon Ball heles Titel title

Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

Dragon Ball Broly Z Titelbild

Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]

Dragon Ball Daima Titel title

Legendärer Redakteur von Dragon Ball erwähnt im Nebensatz, dass im nächsten Jahr ein Film erscheint

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx