Ihr lernt einen der wichtigsten Charaktere aus Dragon Age: The Veilguard schon in Dragon Age 2 kennen

Schon in den Trailern von Dragon Age: The Veilguard taucht eine Figur immer wieder auf: Ein Zwerg mit roten Haaren, der offensichtlich eine wichtige Rolle spielt. Veteranen kennen Varric schon aus Dragon Age 2 – aber wer das nicht gespielt hat, dem fehlt wichtiges Wissen.

Wer ist der Charakter? Varric Tethras ist ein Oberflächen-Zwerg, Scharfschütze und Tüftler. Er taucht als Charakter in Dragon Age häufig auf, erstmals in Teil 2, dann wieder als wichtiger Informant und Begleiter in Inquisition und zwischendurch in etlichen Comics.

In The Veilguard ist Varric bereits seit den ersten Trailern zu sehen und taucht seitdem immer wieder auf. Für Fans ist das eine große Sache, denn sie konnten schon seit Jahren eine tiefe Bindung zu dem Zwerg aufbauen.

Das ist einer der Gründe, warum es so viel Wind um seine zerstörte Armbrust gab. Etwas, das Neulinge in Dragon Age vermutlich gar nicht nachvollziehen können. Aber warum hängen so viele Fans an Varric?

Varric wurde bereits im Begleiter-Trailer gezeigt, obwohl er kein Begleiter in The Veilguard ist:

Varric Tethras, ein langjähriger Begleiter

Seinen ersten Auftritt hat Varric in Dragon Age 2. Dort erzählt er eine Geschichte – das eigentliche Spiel, das ihr dann spielen könnt. Das alles ist lediglich das, was Varric über die Geschehnisse erzählen kann.

Der Zwerg ist die ganze Zeit über ein Gefangener der Kirche und wird verhört – von Cassandra Pentaghast, für alle, die mit dem Namen etwas anfangen können oder wollen.

Varric erzählt währenddessen, wie er den Spieler-Charakter von Dragon Age 2, Hawke, kennengelernt und was dieser alles für unglaubliche Taten vollbracht hat. Er ist so etwas wie ein Barde für eure Geschichte.

Später, in Inquisition, taucht Varric wieder als Begleiter auf. Er ist damit der einzige Charakter, der in mehreren Dragon-Age-Spielen als Companion agiert und nicht nur einen Cameo-Auftritt hat oder eine begleitende Rolle spielt.

Allgemein ist Varric wegen seiner lässigen Art beliebt, aber auch wegen seiner Waffe Bianca. Die schwere Armbrust ist die – nach seinen Informationen – einzige funktionierende Repetier-Armbrust der Welt und nach seiner ehemaligen großen Liebe benannt.

Die Kollegen von der GameStar haben Varric einen ausführlichen Artikel gewidmet.

Was passiert eigentlich in Dragon Age 2?

Dragon Age 2 spielt im Prinzip noch während den Geschehnissen in Dragon Age: Origins. Ihr spielt als „Hawke“ und beginnt mit der Flucht aus einem der Dörfer, die von der Verderbnis zerstört werden, und fliegt nach Kirkwall, wo das eigentliche Spiel stattfindet.

Während allerdings der Graue Wächter die Verderbnis bekämpft, deckt ihr in Dragon Age 2 vor allem große Intrigen und Konflikte auf – insbesondere den beginnenden Krieg zwischen den Templern und den Magiern.

Der anhaltende Konflikt hat große Auswirkungen auf die ganze Welt von Thedas und es ist gut möglich, dass ihr von dem Krieg zwischen den beiden Fraktionen auch in The Veilguard etwas mitbekommen werdet. Für ein wenig Vorwissen ist das auf jeden Fall nützlich: Wie viel Dragon Age muss ich kennen, um The Veilguard zu verstehen?