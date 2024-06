Dragon Age enthüllt endlich das Gameplay, doch Fans reden fast nur über eine kaputte Armbrust

Dragon Age: The Veilguard hat erstmal gezeigt, wie das Gameplay des Rollenspiels aussieht. Doch eine Armbrust stiehlt dem Kampfsystem die Show.

Was war das für eine Enthüllung? Mit Dragon Age: The Veilguard soll im Herbst 2024 nach 10 Jahren der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe auf den Markt kommen. Das letzte Spiel der Hauptreihe, Dragon Age: Inquisition, erschien im November 2014.

Jetzt wurde erstmals das Gameplay von Dragon Age: The Veilguard in einem 20-minütigen Video enthüllt. Zu sehen war vor allem das Kampfsystem, das letztlich doch nicht wie ein Hero-Shooter wirkt – wie von einigen Fans befürchtet.

Am Sonntag, dem 9. Juni, sahen wir im Rahmen des Summer Game Fest 2024 bereits den Reveal-Trailer zu Dragon Age: The Veilguard. Dieser kam aus verschiedenen Gründen bei einem Großteil der Community nicht gut und auch MeinMMO-Autorin Linda verging die gute Laune.

Was zeigt das Video?

Wir sehen den Spieler-Charakter und das Dialog-Menü, das uns in Gesprächen verschiedene Antwortmöglichkeiten präsentiert

Wir sehen einige der möglichen Begleiter, darunter den Zwergen Varric Tethras, Lace Harding sowie Neve Gallus

Kämpfe gegen Dämonen – wir kämpfen mit Schwertern und Pfeil und Bogen

Das Kampf-Movement – wir können mit artistischen Sprüngen ausweichen oder Sprungangriffe ausführen

Unsere Begleiter unterstützen uns im Kampf, wobei die Gegner sich anscheinend auf den Spieler-Charakter konzentrieren

Hier könnt ihr den Gameplay-Reveal von Dragon Age: Veilguard sehen:

Dragon Age: The Veilguard zeigt 20 Minuten vom Gameplay des neuen Fantasy-Abenteuers

„Okay, jetzt heißt es Dragon Age: Revenge für Bianca“

Was hat es mit der Armbrust auf sich? In dem Gameplay-Ausschnitt sehen wir Varric, der an der Seite des Spieler-Charakters agiert und auch in Dragon Age 2 sowie Inquisition ein Companion war. Varric hat eine Armbrust namens Bianca, an der er sehr hängt.

In dem neue Gameplay-Reveal geschieht jetzt allerdings das unvorhergesehene: Während einer Videosequenz, wird die Armbrust Bianca von dem Elfen Solas zerstört. Solas war in Dragon Age: Inquisition ebenfalls ein möglicher Begleiter.

In den Kommentaren auf YouTube ist die Zerstörung von Bianca ein viel erwähntes Thema, das – so könnte man meinen – dem eigentlichen Gameplay die Show stiehlt:

„Mofo hat mich wirklich verraten, meine Ausrüstung gestohlen, mir meine Hand genommen, und jetzt hat er Bianca getötet?“

„Mutig von ihnen, den Tod einer so wichtigen Figur in einen Teaser zu packen. RIP Bianca“

„Okay, jetzt heißt es Dragon Age: Revenge für Bianca“

Generell wird die Interaktion zwischen Solas und Varric viel diskutiert. Manche Spieler glauben anhand der Szene, Varric könnte sterben – möglicherweise durch Solas (via Reddit).

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Dragon Age 4 wurde endlich vorgestellt: Ich habe mit viel Begeisterung den Trailer gestartet, aber die gute Laune verging schnell von Linda Knabe

Gibt es auch Meinungen zum Gameplay? Natürlich! Das gezeigte Gameplay kommt ganz gut bei der Community an. Viele Fans sind der Meinung, dass das Spiel jetzt besser aussieht, als sie bei dem Reveal-Trailer befürchteten.

Ein Diskussionspunkt bleibt das Kampfsystem. Manche mögen, dass es so actionreich ist, andere hätten sich mehr Taktik gewünscht:

„Oh Mann, das Kampfsystem wird definitiv umstritten sein. Aber als jemand, dessen am wenigsten geliebter Teil von Dragon Age immer das Kampfsystem war, denke ich, dass es nach verdammt viel Spaß aussieht.“ – via Reddit

„Bitte sagt mir, dass es mehr taktisches Gameplay mit deinen Begleitern gibt. Ich weiß, dass die Serie mit jedem Titel mehr und mehr Button-Mashing bekommen hat, aber bitte sag mir, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, deinem Team Befehle zu erteilen.“ – via YouTube

„Ich hatte gehofft, eine Rückkehr zu den CRPG-Kampfsystemen von DA:O zu sehen. Das sieht vereinfacht aus, eher wie ein ‘Hack and Slash’-Spiel als ein RPG. Hoffentlich ist das Kampfsystem tiefgründiger, als es auf den ersten Blick erscheint.“ – via Reddit

Einige Spieler sagen aber auch, dass das Kampfsystem ihrer Ansicht nach nie eine Stärke von Dragon Age gewesen sei und es sie deshalb nicht stört, dass es in dem Gameplay-Reveal-Video actionreich und wenig taktisch wirkte.

Der Reveal-Trailer von Dragon Age: The Veilguard kam übrigens nicht bei allen schlecht an. MeinMMO-Redakteur Benedict fand die Präsentation tatsächlich gut. Er freute sich besonders, bekannte Gesichter wie Varric wiederzusehen: Alle finden den neuen Trailer von Dragon Age 4 doof – Ich bin absolut begeistert