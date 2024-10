Der neue Trailer zu Dragon Age: The Veilguard begeistert Fans: „Das sieht wirklich verdammt gut aus“

In etwa einer Woche erscheint Dragon Age: The Veilguard. Jetzt haben die BioWare-Verantwortlichen bereits den Launch-Trailer rausgehauen, der deutlich düsterer daherkommt als vorherige Eindrücke aus dem Rollenspiel. Vielen Fans gefällt das sehr.

Was zeigt der neue Trailer? Der Launch-Trailer von Dragon Age: The Veilguard startet mit einem tosenden Drachen, einer brennenden, von der Verderbnis befallenen Stadt und einem Ausblick auf die Drahtzieher, die es auf Thedas abgesehen haben.

Überall in der Welt erwachen Artefakte. Die Toten erheben sich. Gefährliche Kulte sammeln immer mehr Macht und Einfluss an. Ihr kämpft an mehreren Fronten, erleidet Verluste und bekommt es mit den gefährlichsten Kreaturen zu tun, die das Universum von Dragon Age zu bieten hat. Doch seht selbst:

Düsterer Ausblick auf episches RPG-Abenteuer

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Wirkten die vorherigen Trailer noch recht farbenfroh und fast schon überzeichnet Comic-haft, bekommt ihr im neuen Video von BioWare sehr viel düstere Momente präsentiert, und das kommt bislang sehr gut bei den Fans an.

meetmeonmars schreibt auf YouTube: „Veilguard ist viel zu fröhlich und hell, wo ist die Untergangsstimmung? – Trailer: Jemand hat meinen Namen gerufen?“

6thhistory freut sich auf YouTube: „Heilige Scheiße. Wie konnte es der Heroes-Trailer jemals aus der Tür schaffen, wenn dies der wahre Ton des Spiels ist? Der Hype hat gerade astrale Ausmaße angenommen.“

joegless225 ist begeistert (via YouTube): „Abgesehen von den kleinen Mängeln bei den Feind-Designs und der allgemeinen Veränderung des Kunststils sieht das Spiel wirklich verdammt gut aus.“

Affrayer kann es kaum glauben: „Wartet, aber warum ist dieser Trailer eigentlich richtig gut. Hat EAs Marketing-Team endlich die Wende geschafft? Das wäre riesig, wenn es sich als wahr herausstellen sollte.“

Was muss ich zu Dragon Age: The Veilguard wissen? Das Spiel stammt aus der Spieleschmiede Bioware. Es ist der vierte Teil der Hauptreihe nach Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition. Ursprünglich war das Spiel als Dragon Age: Dreadwolf bekannt. Das Rollenspiel erscheint am 31. Oktober 2024 – und zwar via Steam und Epic auf PC sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S! Was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr hier: Dragon Age: The Veilguard – Alles zum Release, Erscheinungsdatum, Collector’s Edition, Fraktionen und Companions