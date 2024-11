Ihr könnt in Dragon Age: The Veilguard einige mächtige Items leicht verpassen, dabei verkauft sie fast jeder Händler

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Wir empfehlen euch also, bei eurem Streifzug durch die belebteren Gebiete Ausschau nach Händlern zu halten und ihr Angebot zu durchforsten. Die meisten permanenten Boni kosten auch nicht allzu viel Gold. Für weitere Hilfestellungen zum Spiel schaut gerne auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Wie schon in den Beispielen geschrieben, sind die Boni permanent. Ihr behaltet sie also für den restlichen Spieldurchlauf. Egal ob ihr einen Magier-Build , einen Schurken oder als starker Krieger spielt, diese Boni helfen unabhängig von Klasse und Spielstil.

Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Ihr könnt euren Charakter aber auch durch permanente Boni verstärken. Die erhaltet ihr durch den Kauf von gewissen Items, die in der Flut an Gegenständen leicht untergehen. Dabei werden sie euch oftmals direkt vor die Nase gehalten.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es haufenweise cooler Items, einige davon könnt ihr jedoch leicht übersehen, wenn ihr nicht aufmerksam durch die Welt geht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to