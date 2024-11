Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Dragon Age: The Veilguard hat wie so viele andere Spiele Mod-Unterstützung, dank der ihr verschiedene Aspekte anpassen und verändern könnt. Wir zeigen euch, wie ihr die Mods installiert.

Sind Mods überhaupt möglich? Ja, ihr könnt in The Veilguard Mods verwenden. Damit ist es möglich, die Spielwelt, Charaktere und vieles mehr zu verändern – ähnlich wie in anderen großen Rollenspielen wie Baldur’s Gate 3.

Aktuell sind viele Spieler auf der Suche nach Mods, um kleine Details im Spiel anzupassen. So wünschen sich etwa manche ein wesentlich düstereres Dragon Age und können mit dem bunten Disney -Look wenig anfangen.

The Veilguard ist am 31. Oktober 2024 erschienen und die Zahl der Mods wächst stetig. Wir zeigen euch, wie ihr sie installiert.

Mods installieren – So geht’s

Wie installiert man die Mods? Erste Anlaufstelle für Mod-Freunde ist Nexus Mods. Auf der neu angelegten Seite von The Veilguard seht ihr auf einen Blick, was es zurzeit alles gibt.

Je nach Mod sieht die Installation etwas anders aus. Manche Mods können bequem auf der Seite ausgewählt und heruntergeladen werden. Holt euch zusätzlich den Vortex Mod Manager auf Nexus Mods und schon sollte die Installation reibungslos verlaufen. Im Manager könnt ihr die Mod dann jederzeit ein- und ausschalten. Sollte es zu Abstürzen kommen, könnt ihr so leicht feststellen, welche Mod dafür verantwortlich ist.

Andere werden hingegen manuell installiert. Hier müsst ihr meist eine Zip-Datei herunterladen und den Anweisungen folgen, die auf Nexus Mods oder im Readme hinterlegt sind. Die einzelnen Schritte sind in den meisten Fällen aber klar nachzuvollziehen.

Bei Save-Dateien, die auf Nexus Mods geteilt werden, müsst ihr anders vorgehen. Hierbei handelt es sich um von Fans gebaute Charaktere, die zu Beginn des Spiels direkt geladen werden können. Nach dem Download müsst ihr die Save-Datei in folgendem Pfad eures Laufwerks ablegen:

Dokumente\BioWare\Dragon Age The Veilguard\save games\Eure ID

Dort sind all eure Saves gespeichert.

Welche Mods gibt es aktuell? Nur wenige Tage nach Release dominieren vor allem von Fans erstellte Charaktere das Feld. Egal ob es sich um populäre Charaktere wie Link aus The Legend of Zelda handelt, oder andere hübsche Exemplare aus dem Editor – die ersten Beispiele können sich sehen lassen. Auf MeinMMO haben wir einige Tipps für euch, mit denen ihr eure eigene Spielfigur auch ohne Mods weniger kantig aussehen lassen könnt.

Am beliebtesten ist aber eine Mod, die die Performance auf dem PC verbessert und für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen soll. In den nächsten Tagen und Wochen werden sicher noch zahlreiche andere Mods hinzukommen.