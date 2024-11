Dragon Age: The Veilguard – Kann ich die Klasse wechseln?

In Dragon Age: The Veilguard gibt verschiedene Klassen, aus denen ihr wählen könnt. Ob man sie nach Spielstart wechseln kann, klären wir in unserem Guide.

Wie viele Klassen gibt es? In Dragon Age: The Veilguard habt ihr gleich zu Anfang die Qual der Wahl aus drei unterschiedlichen Klassen:

Krieger

Magier

Schurke

Jede Klassen hat drei Unterklassen, die alle mit verschiedenen Spielstilen daherkommen. Doch was, wenn ihr kurz nach Start merkt, dass euch die gewählte Klasse nicht zusagt? Ist ein Wechseln möglich?

Die Antwort lautet: Nein.

Die Klasse, die ihr anfangs auswählt, kann nachträglich nicht verändert werden. Dafür haben die Entwickler aber einige praktische Features ins Spiel integriert.

Klasse wechseln geht nicht – Weitere Optionen

Welche Optionen habt ihr? Stellt ihr fest, dass euch eine Klasse nicht zusagt, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Entweder startet ihr ein neues Spiel und erstellt einen neuen Charakter samt alternativen Klasse.

Oder ihr übt euch in Geduld und spielt bis Level 20 weiter.

Ab Stufe 20 könnt ihr euch nämlich für eine von drei Spezialisierungen entscheiden. Ein einfacher Magier wird so etwa zum Todeszauberer, ein Krieger zum Frontsoldaten mit einer mächtigen Zweihandwaffe.

Die Spezialisierungen bieten viel Raum für alternative Spielstile und so kann es sein, dass ihr hier doch noch mit der anfangs gewählten Klasse glücklich werdet.

Noch dazu können alle investierten Skillpunkte jederzeit zurückgesetzt werden, und das sogar kostenlos. Das ist komfortabel und funktioniert gut, anders als in anderen Titeln müsst ihr hier nicht etwa mit Gold oder dergleichen bezahlen.

Eine Übersicht zu allen Klassen und Spezialisierungen findet ihr auf MeinMMO. Habt ihr euch entschieden und seid ihr auf der Suche nach einem guten Build, schaut doch hier vorbei:

Generell ist das Klassensystem in Dragon Age: The Veilguard sehr flexibel gestaltet und bietet Raum für spontane Wechsel in Sachen Spielstil. Das liegt auch am gelungenen Upgrade-System, bei dem es passieren kann, dass einst verschmähte Ausrüstung plötzlich doch noch ihre Berechtigung erhält: Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker