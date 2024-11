In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Ihr könnt in Dragon Age: The Veilguard verschiedene Enden erreichen, je nachdem, wie ihr euch das Spiel über entscheidet. Eine Option habt ihr aber nur, wenn ihr vorher bestimmte Aufgaben abschließt. MeinMMO verrät euch, wie ihr das geheime Ende seht.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um das Ende von Dragon Age: The Veilguard. Wir verraten euch, wie ihr das Ende erreicht und was dort zu sehen ist. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr nicht weiter lesen!

Was ist das geheime Ende? Am Ende von The Veilguard besiegt ihr die Elfengötter und müsst die Verbindung zum Schleier wieder kappen. Dazu braucht ihr aber einen anderen Gott anstelle der nun gefallenen.

Der einzige andere, greifbare Elfengott ist jedoch Solas, oder der Schreckenswolf, der euch das ganze Spiel über begleitet. Standardmäßig habt ihr nur die Optionen, ihn zu bekämpfen oder auszutricksen, um ihn an den Schleier zu binden.

Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit: Wenn ihr euch zuvor mit der Geschichte von Fen’Harel auseinandergesetzt habt, könnt ihr ihn „erlösen.“ Er geht dann freiwillig in den Schleier, um Buße zu tun. Das erfordert aber Vorbereitung.

Geheimes Ende freischalten – Das müsst ihr tun

Es gibt einige Voraussetzungen, die ihr für das geheime Ende erfüllt haben müsst. Zum einen braucht ihr die „Zustimmung des Schreckenswolfs.“ Die erhaltet ihr, indem ihr in Gesprächen mit Solas nicht zu sehr gegen ihn feuert, sondern ihm zeigt, dass ihr bereit seid, harte Entscheidungen zu treffen.

Außerdem müsst ihr die Quest „Reue des Schreckenswolfs“ abschließen. Die erhaltet ihr, nachdem ihr sechs Wolfsstatuen gefunden habt. Eine dieser Statuen erhaltet ihr während der Kampagne vom Inquisitor. Die fünf weiteren findet ihr in Solas’ Erinnerungen in der Kreuzung.

Habt ihr alle Statuen, müsst ihr sie im Gemeinschaftsraum des Leuchtturms auf Sockeln platzieren. Jedes Mal wird dabei eine Cutscene ausgelöst, die euch wichtige Informationen zum Hintergrund des Schreckenswolfs liefert.

Nach der sechsten Erinnerung werdet ihr zurück zur Kreuzung gerufen. Dort wartet Morrigan mit dem nächsten Teil der Quest auf euch. Sie enthüllt, dass ein Teil der Elfen-Göttin Mythal in ihr lebt und ein Fragment der Göttin in der Kreuzung zu finden ist.

Um Solas überzeugen zu können, das Richtige zu tun, braucht ihr Mythals Hilfe. Morrigan gibt einige Hinweise, wie ihr diese erhaltet.

Mythal überzeugen – Das ist die Lösung

Folgt ihr dem Questmarker, findet ihr die geisterhafte Elfe im entsprechenden Gebiet. Ihr habt dann die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Wählt ihr eine falsche Antwort, wird Mythal wütend und ihr müsst sie in ihrer Drachen-Form bekämpfen.

Das darf nicht passieren.

Für das beste Ende müsst ihr sie kampflos überzeugen, nur so hilft sie euch später in ausreichender Art und Weise. Folgende Gesprächs-Optionen führen dazu, dass euch Mythal hilft:

„Ich will Eure Hilfe.“

„Wir müssen die Verderbtheit aufhalten.“ => „Ihr habt gegen sie gekämpft.“

„Wir müssen die Götter aufhalten.“ => „Euch wurde Unrecht getan.“

„Solas hilft mir.“ => „Ihn vergessen“

„Wir sind würdig.“ => „Es bedeutet, einen sicheren Ort zu schaffen.“

Das Fragment von Mythal fühlt sich dann „lebendig“ statt „schmerzhaft“ an und ihr erhaltet sowohl im Kampf gegen den Verderbten Drachen als auch gegen Elgar’nan Unterstützung von Mythal.

In der letzten Entscheidung des Spiels habt ihr dann unter „Mehr“ die Option, Solas mit Hilfe von Mythals Fragment zu überzeugen.

Geheime Cutscene freischalten – Das braucht ihr dazu

Zusätzlich zu Solas’ Erlösung gibt es noch ein weiteres Geheimnis. Nach dem Abspann gibt es eine geheime Szene, in der eine mysteriöse Stimme von ihren Plänen erzählt. Wer genau das ist, wird nicht verraten.

Um diese Cutscene zu sehen, müsst ihr im Spiel drei seltsame, schwebende Scheiben finden. Die Scheiben sind an folgenden Positionen:

Im Arlathan-Wald im Osten, dort wo ihr gegen das Konstrukt kämpft und das einzigartige Item Eisenschleier finden könnt.

finden könnt. Nach dem Kampf gegen den untoten Drachen in der Nekropole als Abschluss der Quest „Der Gipfel seiner Art“.

Nach dem Kampf gegen den Verderbten Drachen in der Kreuzung als Abschluss der Quest „Das Herz der Verderbtheit“.

Das „beste Ende“ für Solas bekommen – So geht’s

Es gibt noch eine dritte geheime Szene, die ihr nur unter ganz speziellen Voraussetzungen freischalten könnt. In dieser wird Solas am Ende nicht nur gerettet, er geht zusammen mit seiner Geliebten in den Schleier, um dort gemeinsam mit ihr auszuharren.

Dazu müsst ihr allerdings schon bei der Charakter-Erstellung die richtigen Entscheidungen treffen. Nachdem euer Charakter erschaffen ist, müsst ihr euren Inquisitor entsprechend anpassen:

Der Inquisitor muss weiblich und eine Elfe sein.

Solas muss als Partner des Inquisitors angegeben werden.

Ihr müsst auswählen, dass der Inquisitor versucht hat, Solas zu retten statt zu jagen.

Anschließend müsst ihr während der Story mit dem Inquisitor über Solas sprechen und ihn davon überzeugen, dass Solas gerettet werden kann. Ihr benötigt für diese Szene ansonsten die gleichen Voraussetzungen wie für das „reguläre“ geheime Ende.

Am Ende von The Veilguard stehen euch noch weitere Optionen frei, etwa welcher Begleiter welche Aufgaben übernimmt. Abhängig davon, wie gut ihr mit euren Begleitern auskommt und wie stark die Fraktionen geworden sind, habt ihr ein besseres oder schlechteres Ende. Mehr Tipps zum Spiel findet ihr hier: Dragon Age: The Veilguard: 10 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte