Ein Geheimnis der Dragon-Age-Reihe handelt von einer einzigartigen Armbrust namens Bianca. Ihre Herkunft und vor allem der Grund für ihren Namen wurde nie aufgelöst. Wir klären für euch das Mysterium, was die Videospiel-Reihe nicht aufdeckte.

Was ist das für eine Armbrust? Bianca ist die Armbrust von Varric, einem Begleiter, der das erste Mal in Dragon Age 2 vorkommt. Varric ist gewandt mit seiner Armbrust und benötigt meist nur einen einzigen Schuss, um seinen Gegner auszuschalten.

Dabei schreit er häufig Dinge wie: „Bianca, Liebling, stell dich vor!“. Varric redet mit seiner Armbrust als wäre sie lebendig und auch die Community hat die Waffe als eigenständigen Charakter wahrgenommen.

Obwohl Bianca so präsent in Dragon Age ist und vor allem in dem Leben von Varric, wurde der Grund für ihren Namen nie wirklich erklärt. Zumindest nicht in den Videospielen.

In Dragon Age 2 wurde sie das erste Mal vorgestellt, doch statt ihre Hintergrundgeschichte in Dragon Age: The Veilguard aufzudecken, hatte das Spiel zunächst ein anderes Schicksal für die Waffe geplant: Das wurde von der Community damals unter dem Gameplay-Trailer stark diskutiert.

Wenn ihr Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren möchtet, kann euch unser Video dabei weiter helfen:

Biancas Hintergrundgeschichte und die Herkunft ihres Namens

Woher kommt die Armbrust? In dem DLC Dragon 2: Legacy wurde erstmals eine Hintergrundgeschichte für die Armbrust geliefert. Sie wurde von Gerav geschaffen, mit dem Varric damals Kontakt hatte. Gerav musste aufgrund der Dunklen-Brut-Infektion getötet werden. Seitdem nennt Varric die Armbrust sein Eigen.

Warum heißt Bianca so? Erst in den Comics Dragon Age: Until We Sleep und Dragon Age: Inquisition wird erklärt, woher der Name der Armbrust kommt.

Die eigentliche Bianca war eine langjährige Liebe von Varric. Sie war eine Zwergin, eine Schmiedin, die aber aufgrund der Zwergenmafia nicht mit Varric zusammen sein konnte.

Gerav schmiedete zwar die Armbrust, doch gelang es ihm nicht, sie zu einer funktionstüchtigen Waffe zu machen. Varric brachte die Waffe zu Bianca, die es im Handumdrehen schaffte, eine gefährliche Waffe aus der Armbrust zu machen.

Doch Varric und Bianca mussten die Armbrust geheim halten, damit sie nicht gezwungen wären, weitere solcher gefährlichen Waffen herzustellen.

Varric ist vermutlich so stolz auf die Leistung seiner Liebsten, dass er die Waffe nach ihr benannt hat.

Dragon Age: The Veilguard hat nicht nur Geheimnisse rund um seine Charaktere und Items zu verbergen, sondern es gibt auch geheime Enden, die ihr freischalten könnt. Wie ihr das tut, verraten wir euch hier: In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei