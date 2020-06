Bis Montag um 9 Uhr laufen bei Saturn.de wieder die „Weekend Deals“, unter anderem mit preiswerten SSDs und einem vergünstigten Philips-Fernseher.

SanDisk SSD Plus 1TB

Das bietet das Modell: Die Sandisk SSD Plus mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle für den internen Einbau in PC oder Notebook erreicht Leseraten von bis zu 545 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 450 MByte pro Sekunde, was für den typischen Alltagsgebrauch in der Regel vollkommen ausreichend ist.

Dank der großen Speicherkapazität von 1 Terabyte eignet sie sich damit nicht nur als flotter Systemdatenträger, sondern auch zur Beschleunigung von Ladezeiten in Spielen oder bei anderer Software, die ebenfalls ihren Platz finden. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie.

Die Modelle aus SanDisks Plus-Reihe verzichten standardmäßig auf einen DRAM-Cache, weswegen es bei großen Schreibvorgängen zu Einbrüchen der Übertragungsdaten kommen kann. Im Alltagsgebrauch macht sich dies jedoch in der Regel nicht bemerkbar.

Rezensionen und Ersparnis

So bewerten Nutzer: Die SanDisk SSD Plus 1TB wird auf Saturn.de in über 80 Rezensionen mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance und der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Festplatten. Negative Stimmen gibt es in der Regel nur bei Montagsmodellen.

Pro gute Performance

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Saturn.de bietet die SSD mit 1 TByte durch 20 Euro Direktabzug an der Kasse aktuell versandkostenfrei für 89,99 Euro statt 109,99 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet sie ansonsten ab 99 Euro und war demnach das letzte Mal im Januar für unter 90 Euro zu haben. Zudem ist auch die 512 GByte-Version aus der „Ultra 3D“-Reihe mit DRAM-Cache für 61 Euro vergünstigt.

Weitere Speicher-Angebote

Philips 50PUS7354

Das bietet das Modell: Der Mitte vergangenen Jahres erschienene Philips PUS7354 verfügt in der hiesigen Version über eine Bildschirmdiagonale von 50 Zoll (​127 Zentimeter), wobei das LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung (Edge-lit, Dimming) eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Die große Besonderheit des Fernsehers liegt in der Ambilight-Beleuchtung, die hinter dem Gerät je nach Bildinhalt passende Lichter projiziert. Dies soll vor allem das Gerätesichtfeld in der Wahrnehmung des Zuschauers vergrößern und damit die Augen schonen. Natürlich kann es aber auch abseits dessen einfach zur Atmosphäre beitragen.

Weitere Features:

Der integrierte Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC H.265).

Dank breiter HDR-Unterstützung ( Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG ) sollen besonders gute Kontrast- und Farbwerte erreicht werden.

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 20 Watt (2 x 10 Watt) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Atmos unterstützt.

Dolby Atmos In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell mit Android 9.0-Betriebssystem neben zahlreichen Apps und Co. auch USB-Recording sowie Sprachsteuerung via Amazon Alexa oder den Google Assistant.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 72 Watt und im Standby 0,3 Watt betragen (Energieeffizienzklasse A+).

Schnittstellen: 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Komponenten (YPbPr), Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3, WLAN 802.11n Dualband, Bluetooth 4.2

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen in über 150 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem das gute Bild gelobt wird. Die Bedienbarkeit wird derweil ab und an als verbesserungswürdig moniert.

Im Test: Testberichte.de hat sich das Modell näher angesehen und urteilt wie folgt:

Der Philips 50PUS7354 bietet das volle HDR-Paket mit den Standard-Formaten HDR10 und HLG, aber auch den dynamischen Versionen Dolby Vision und HDR10+. Letztgenannte verarbeiten die farbintensiven Hochkontrast-Bilder szenen- bzw. bildweise. Dank 4K kommen auch bei dieser relativ großen Diagonale scharfe Bilder zustande, passendes Quellmaterial vorausgesetzt. Zwei USB-2.0-Anschlüsse stellen Plätze für externe Festplatten oder USB-Sticks bereit. Von diesen spielen Sie Medien ab oder schneiden dank PVR-Funktion TV-Sendungen darauf mit. Vier HDMI-Anschlüsse, ein Kopfhörer-Anschluss, Ethernet-Eingang sowie ein Optical Out runden das starke Anschlusspaket ab. Nur USB 3.0 für eine schnellere Datenübertragung fehlt. Nicht ungewöhnlich bei Flachbildschirmen: Das Sound-System bringt wenig Leistung mit, weswegen es sich empfiehlt, mit einer Soundbar nachzurüsten. Der Prozessor gehört zur neuesten Generation und sorgt für flüssige Navigationszeiten im gut bestückten App-Bereich des Android-TV-Systems.

Pro scharfe, flüssige Bilder

gute Anschlussausstattung

Android-System mit vielen Apps

USB-Aufnahmefunktion Contra kein USB 3.0 für schnellere Datenübertragung

dünner Klang

Ersparnis: Saturn.de bietet den Philips 50PUS7354 derzeit mit 10 Prozent Direktabzug an der Kasse versandkostenfrei für 521,10 Euro statt für 579 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten erst ab 579 Euro zu haben und war bisher auch nicht so günstig gelistet.

Weitere TV-Angebote

