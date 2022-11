Die PS5 startet nicht mehr und eure Disc steckt fest? MeinMMO erklärt euch, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Disc nicht mehr aus der PS5 herausbekommt.

Manchmal kann auch mit der größten Sorgfalt die PS5 kaputtgehen oder startet nicht mehr. Im ärgerlichsten Fall steckt dann noch eine Disc im Laufwerk eurer Konsole und die möchte man in der Regel wiederhaben, bevor man die Konsole zum Kundendienst schickt.

MeinMMO erklärt euch, wie ihr eine Blu-ray oder DVD aus eurer PS5 herausbekommt, auch wenn die Konsole nicht mehr funktioniert oder an die Steckdose angeschlossen ist.

So holt ihr eure Disc aus der PS5 heraus, wenn die Konsole nicht funktioniert

Was benötigt man für den Tipp? Ihr braucht außer der PS5 nur einen Kreuzschlitzschraubendreher und ein wenig Zeit. Vorher solltet ihr außerdem eure Konsole ausschalten und alle Kabel entfernen.

Beachtet: Die folgenden Schritte geschehen in eigener Verantwortung! MeinMMO nimmt keine Haftung für Schäden, die ihr verursacht.

So funktioniert es:

Zuerst nehmt ihr den Sockel eurer PS5 ab, indem ihr auf der Unterseite die Schraube entfernt.

Anschließend legt ihr die PS5 so auf den Tisch, dass das PS-Logo nach unten und das Laufwerk nach links zeigt.

Fasst die Konsole an den oberen Ecken an und hebt sie vorsichtig nach oben und unten, um die Abdeckung zu entfernen. Ihr braucht einiges an Kraft, um die Abdeckung anzuheben.

Jetzt seht ihr das Innere der PS5: Auf der abgerundeten Seite seht ihr einen Lüfter und auf der anderen Seite eine große, graue Fläche. Das ist das Laufwerk.

Hier solltet ihr nun einen kleinen schwarzen Punkt sehen. Darunter liegt eine Schraube, die zum Laufwerk gehört.

Nehmt den Kreuzschlitzschraubendreher und dreht die Schraube im Uhrzeigersinn. Dann sollte die Disc aus dem Laufwerk herauskommen.

Ganz zu Schluss müsst ihr die Abdeckung wieder auf eurer PS5 montieren. Das macht ihr in der gleichen Weise, wie ihr das Teil vorher bereits demontiert habt.

Wenn der Trick nicht funktioniert: Wenn ihr auf diese Weise die Disc nicht aus der PS5 herausbekommen könnt, dann müsst ihr euch an den Kundendienst wenden. Am besten schickt ihr dann eure PS5 direkt an Sony. Euer Spiel oder euren Film bekommt ihr dann mit eurer PS5 nach der Reparatur zurück.

