Während Pokémon sich weiterhin auch an jüngere Spieler richtet, hat Digimon längst einen düstereren Weg gewählt. Auch Digimon Story Time Stranger auf Steam wird da keine Ausnahme sein und das hat einen guten Grund.

Was ist Digimon Story Time Stranger für ein Spiel? Digimon Story Time Stranger ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr über 450 Digimon sammeln, trainieren und in strategischen Kämpfen einsetzen könnt. Ihr reist zwischen der realen Welt und der digitalen Welt Iliad, um eine Bedrohung aufzuhalten, die beide Welten gefährdet.

Eure Entscheidungen beeinflussen dabei den Verlauf der Geschichte und die Bindungen zu euren Digimon. Das Spiel soll am 03. Oktober 2025 soll für PS5, Steam und Xbox Series S/X erscheinen.

Im Gegensatz zu Pokémon, mit dem Digimon immer gern verglichen wird, schlägt das Franchise jedoch mit Spielen wie Cyber Sleuth oder Hacker’s Memory überraschend düstere Wege ein. Dabei werden häufig Themen wie Verlust, Einsamkeit und Tod stärker aufgearbeitet und das Franchise orientiert sich stärker an unserer „echten Welt“. Unter anderem deshalb stellt Digimon für viele häufig die bessere Alternative dar.

In einem Interview mit Game Spark bestätigte Produzent Ryosuke Hara nun, dass auch Digimon Story Time Stranger da keine Ausnahme bilden wird und erklärt, dass das auch einen guten Grund hat.

Eine düstere Stimmung für Langzeit-Fans

Warum bleibt auch das neue Digimon Rollenspiel düster? Im Interview mit Game Spark erklärt der Produzent Ryosuke Hara, dass es für die Entscheidung, sich auf Erwachsene und ältere Jugendliche als Zielgruppe zu fokussieren, mehrere Gründe gab.

Zum einen sei es heutzutage schwierig, sich gezielt an Kinder und Jugendliche zu richten. Denn junge Menschen würden sich vermehrt auch früh für Spiele interessieren, die sich inhaltlich eigentlich eher an ältere Spieler richten. Zum anderen sei die Zielgruppe, die sich heute für Digimon interessiere, diejenigen, die mit Digimon aufgewachsen seien:

Zunächst einmal glauben wir, dass die Generation, die am meisten von der Digimon IP begeistert sein sollte, die Generation ist, die Digimon damals mochte. Mit der Hilfe aller möchten wir Digimon gemeinsam spannender machen und es auf eine breite Palette von Altersgruppen ausweiten.

Man wolle also mit der „erwachseneneren“ Ausrichtung des Spiels weiterhin daran arbeiten, dass das Spiel möglichst vielen verschiedenen Altersgruppen gefällt, aber gleichzeitig nicht zu erwachsen wird, dass es junge Menschen nicht mehr spielen können.

Die Hauptzielgruppe seien zudem die Langzeit-Fans, trotzdem soll das Spiel auch für Neulinge interessant gemacht werden, etwa indem auch für den Protagonisten die Welt der Digimon gänzlich neu ist.

