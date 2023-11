Die bessere Switch-Konsole ist hier gerade am günstigsten zu haben

Bei den eBay Cyber-Highlights bekommt ihr die Nintendo Switch OLED aktuell günstiger, als bei allen anderen Anbietern.

Wer vorhat, mit seiner Nintendo Switch viel bevorzugt im Handheld-Modus unterwegs, oder auf der Couch zu spielen, sollte unbedingt zur OLED-Variante greifen. Ihr Bildschirm ist mit 7 Zoll zum einen größer, als bei der herkömmlichen Switch und der OLED-Bildschirm ist wesentlich heller und brillanter in der Farbdarstellung als der 6,2 Zoll LCD-Screen der ursprünglichen Switch-Variante. Bei eBay bekommt ihr sie jetzt gerade für nur 299 € am günstigsten, aber in begrenzter Stückzahl. Also besser gleich zugreifen.

Noch besser für unterwegs geeignet

Gegenüber der Switch mit LCD-Bildschirm ist das neue Modell wesentlich besser für Gaming unterwegs geeignet. Die höhere Helligkeit des OLED-Bildschirms macht ihn bei Tageslicht wesentlich besser ablesbar. Und nachts dürft ihr euch über satteres Schwarz freuen. Auch der Akku des neuen Modells hält noch länger durch, bevor ihr wieder ans Ladekabel müsst.

Aktuell bekommt ihr sie in Weiß, oder der klassisch-bunten Version. Technisch sind sie identisch.

Auch der Standfuß an der Rückseite hat eine Generalüberholung bekommen. Der alte, kleine und relativ wacklige Standfuß wurde hier durch einen stabileren getauscht, der über die gesamte Breite der Konsole läuft. So bleibt sie auch auf langen Bahnfahrten sicher stehen.

Der neue Standfuß ist wesentlich breiter und stabiler, als beim älteren Modell.

Die JoyCons können für schnelle Multiplayer-Sessions einfach abgenommen werden. Einer Runde Mario Kart zu zweit steht also selbst mit nur einer Konsole nichts im Wege. Seid ihr zu Hause angekommen, steckt ihr die Switch in das mitgelieferte Dock und setzt euer Spiel am großen TV nahtlos fort.

Die Spielbibliothek ist mittlerweile gigantisch groß und bietet garantierten Spielspaß für die kleinen Gaming-Einsteiger und die großen Gaming-Veteranen. Beim Kauf neuer Spiele müsst ihr auf keine Besonderheiten achten. Alle Nintendo-Switch-Spiele laufen auf allen Modellen gleich gut.

Ihr bekommt sie aktuell für nur 299 € auf eBay vom Anbieter sbdirect24, dessen über 60000 Bewertungen zu 98,5 % positiv ausfallen.

Die Black-Friday-Angebote sind in vollem Gange. Da den Überblick zu behalten, ist eine echte Herausforderung. Wir helfen euch dabei, nichts zu verpassen – mit unserem Cyber Week Hub.

Erledigt am besten jetzt schon eure Weihnachtseinkäufe. Auf unserer Deals-Übersichtsseite findet ihr unsere gesammelten Angebote übersichtlich aufgelistet. Bei so viel Auswahl könnt ihr sicher schon einige Weihnachtsgeschenke zum Deal-Preis abhaken.