Die 5 schwersten Bosse in ESO im Ranking

Bosskämpfe gehören im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) natürlich mit dazu. Und einige der fiesen Gegner haben es in sich. Wir stellen euch daher die 5 schwersten Bosse des Online-Rollenspiels vor.

In The Elder Scrolls Online gibt es mehrere Arten von Bossgegnern. Manche davon findet ihr in Dungeons, andere in den Trials und dann gibt es noch die Weltbosse. Wir präsentieren euch hier eine Auswahl von allen diesen Bossen.

Ob ein Gegner schwer oder nicht ist, hängt natürlich auch vom persönlichen Empfinden, der Erfahrung im Spiel und dem eigenen Build ab. Daher gibt es in der ESO-Community viele unterschiedliche Meinungen, was das Ranking der Bosse angeht.

Es ist deswegen gut möglich, dass ihr Feinde in der Liste findet, die ihr als gar nicht so heftig empfindet, euch aber dafür bei anderen die Zähne ausbeißt.

Die Liste basiert jedoch auf den Bossgegnern, welche die ESO-Spieler häufig in verschiedenen Threads im offiziellen Forum und reddit als besonders schwer angegeben haben.

5. Menhir Steinhaut

Was ist das für ein Boss? Der Weltboss ist ein Garoyle. Er ist Teil der Quest „Im Hundehaus“, welche ihr von Nathalye Ervine in Kluftspitze erhaltet.

Wo findet ihr Menhir Steinhaut? Der Gargoyle hält sich beim Turm von Talwacht in Hochfels auf.

Dieses Video zeigt euch den Kampf gegen Menhir Steinhaut.

Was macht den Gegner so schwer? Der Gargoyle kann euch für kurze Zeit in Stein verwandeln. Außerdem nutzt er eine Stampfattacke, die jede Menge Schaden verursacht.

Zusätzlich müsst ihr euch neben Menhir Steinhaut aber noch mit jeder Menge beschworener Feinden wie Magiern auseinandersetzen.

Wie besiegt ihr den Feind? Setzt auf sehr viel Schaden und Ausdauer-Regeneration. Nutzt außerdem die felsige Umgebung aus. Nicht nur, um Deckung zu suchen, sondern auch, um den Boss zu euch zu ziehen und dort in eine Falle zu locken.

Bleibt zudem immer in Bewegung und schaltet möglichst schnell die beschworenen Handlanger aus.

4. Grobull der Verwandelte

Was ist das für ein Boss? Grobull ist ein Netch, die an fliegende Tintenfische erinnern. Es handelt sich um einen Dungeon-Boss.

Wo findet ihr Grobull? Grobull befindet sich in den Dunkelschattenkavernen 2 in Deshaan, im Gebiet des Ebenherz-Pakts. Ihr findet ihn im Rahmen der Quest „Tollkühn in die Dunkelschattenkavernen“.

Das Video zeigt euch einen Kampf gegen Grobull.

Was macht den Gegner so schwer? Grobull ist immun gegen fast jede Magie und beschwört immer wieder Netchlinge, die euch zusätzlich das Leben schwer machen. Grobull wird zuerst den Tank angreifen, um diesen zu paralysieren. Darüber hinaus startet er unvermittelt einen heftigen Blitzangriff, der ein ganzes Gebiet in der Arena betrifft.

Wie besiegt ihr den Feind? Ihr solltet euch auf die Netchlinge konzentrieren, denn sobald ihr einen von diesen besiegt, wird Grobull für kurze Zeit paralysiert und ihr könnt ihn angreifen. Darüber hinaus sind Flächenangriffe und der Skill Dunkle Krallen sehr effektiv.

3. Der Montagegeneral

Was ist das für ein Boss? Der Zwergenkoloss ist ein Trial-Boss, den ihr in der Quest „Legt die Halle der Fertigung still“ trefft.

Wo findet ihr den Montagegeneral? Er hält sich in den Hallen der Fertigung der Stadt der Uhrwerke auf. Er ist der letzte Boss dieses umfangreichen Prüfungs-Dungeons.

Hier seht ihr, wie ein Kampf gegen den Assembly General abläuft.

Was macht den Gegner so schwer? Zum einen müsst euch erst durch den Raid kämpfen, der es aufgrund von fiesen Fallen und Zwischenbossen sowieso schon in sich hat. Zum Anderen ist der Boss wirklich nicht zu unterschätzen.

Achtet auf seine Füße, denn er nutzt Stampfattacken und löst Erdbeben aus, indem er in die Luft springt. Zudem feuert er Bomben ab, die zufällige Spieler treffen. Befindet ihr euch auf erhöhten Plattformen, dann solltet ihr seine Arme im Auge behalten, die unabhängig voneinander agieren. Später feuert er Raketen und es erscheinen Fallen, was es schwer macht, zu navigieren.

Wie besiegt ihr den Feind? Der Montagegeneral an sich ist nicht so schwer zu besiegen, wäre das ganze Drumherum nicht. Ihr müsst viel mehr auf die Umgebung und Fallen achten. Denkt daran, euch nicht durch sein Stampfen und Springen erwischen zu lassen. Sucht sichere Orte, von denen ihr ihn angreifen könnt und wechselt häufig die Position.

Während seiner Ladephase sollten ihr den Gegner in Ruhe lassen, da er sonst einen Schock-Gegenangriff startet, der sehr viel Schaden verursacht.

2. Aurig Mireh

Was ist das für ein Boss? Die einstige „Goldene Heilige“ ist ein Weltboss, der euch begegnet, sobald ihr den Ort betretet, an dem sie ihr Unwesen treibt.

Wo findet ihr Aurig Mireh? Der Boss bewacht den Schauderschrein nördlich von Kragenmoor in Morrowind. Um den Ort zu reinigen, müsst ihr diesen harten Gegner besiegen.

in diesem Video seht ihr, wie ihr Aurig Mireh besiegen könnt.

Was macht den Gegner so schwer? Aurig Mireh gilt als deadrische Kreatur und nutzt mehrere Skills. Sie besitzt einen Feuerodem, der nicht nur Schaden verursacht, sondern die Opfer festhält. Auch ihre Dunklen Krallen haben diesen Effekt. Mit einer Lavapeitsche teilt sie zudem noch Schaden gegen Angreifer aus.

Wie besiegt ihr den Feind? Wichtig ist, den Attacken aus dem Weg zu gehen, die euch festhalten. Der Odem kann blockiert werden und gegen die Dunklen Krallen hilft Ausweichen. Sobald Aurig Mireh mit der Lavapeitsche zuschlägt, müsst ihr abblocken, was euch einen kurzen Moment gibt, in dem der Gegner verwundbar ist. Nutzt diesen für harte Angriffe aus.

1. Zandadunoz der Wiedergeborene

Was ist das für ein Boss? Zandadunoz ist ein daedrischer Titan und Weltboss in Wrothgar. Er wird sehr häufig als der stärkste der Weltbosse bezeichnet.

Wo findet ihr Zandadunoz? Ihr müsst zum unvollendeten Dolmen in Wrothgar reisen. Dort beschwört ihr den Boss im Rahmen der Quest „Frevel des Unwissens“.

So läuft ein Kampf gegen Zandadunoz ab.

Was macht den Gegner so schwer? Zandadunoz nutzt fiese Attacken wie Verbrennen, die euch über eine gewisse Zeit Schaden zufügen. Auch sein Feuerstrahl ist nicht zu unterschätzen. Besonders heftig ist der Zorn des Titans. Durch diesen lässt er Feuer vom Himmel regnen, das einen Teil des Schlachtfelds versengt. In jedem Feuerzirkel erscheinen zudem noch daedrische Bögen, die enorm viel Schaden verursachen.

Darüber hinaus bekommt ihr es mit beschworenen Scamps zu tun, die auf euch zurennen und explodieren.

Wie besiegt ihr den Feind? Ihr müsst extrem schnell sein und seinen Attacken ausweichen. Am besten greift ihr schnell die Portale an, die er beschwört. Genrell solltet ihr viel in Bewegung bleiben und darauf achten, nicht von den Scamps überrannt zu werden.

Gibt es für euch vielleicht noch Bosse in ESO, die ihr als noch schwerer empfunden habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das MMORPG ESO legt großen Wert auf interessante Bosse, wie ihr hier nachlesen könnt: Elder Scrolls Online: Dungeon bringt Bosse, wie sie ESO noch nie gesehen hat.