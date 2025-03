Die 5 besten Sandbox-MMORPGs 2025

Wer in MMORPGs möglichst viele Freiheiten genießen will, greift häufig zur Sandbox. Doch welche Sandbox-Spiele lohnen sich 2025 überhaupt noch? MeinMMO verrät euch, bei welchen Sandbox-MMORPGs ihr 2025 reinschauen solltet.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Im Fokus dieser Liste stehen MMORPGs, die euch möglichst große Freiheiten in eurem Tun gewähren und bei denen das Hauptaugenmerk darauf liegt, sich seinen Spielspaß und seine Ziele selbst zu suchen. Wir zeigen euch nur Spiele, die 2025 noch eine aktive Community haben.

Wer hat die Liste erstellt? Cedric Holmeier ist freier Autor bei MeinMMO und spielt für sein Leben gerne MMORPGs. Vor allem für Genre-Vertreter aus Asien hat er ein Fable. In Spielen wie Swords of Legends Online, Metin2 oder Throne and Liberty hat er tausende Stunden verbracht.

Albion Online

Entwickler: Sandbox Interactive | Plattform: PC, Mobile | Release-Datum: 17. Juli 2017 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Albion Online ist ein MMORPG aus Deutschland, das euch eine weitläufige offene Spielwelt bietet, in der ihr eure eigene Geschichte schreiben könnt. Ob ihr euch als Rohstoffsammler, talentierter Handwerker oder mutiger Krieger entfaltet, bleibt ganz euch überlassen.

Der Schwerpunkt des MMORPGs liegt auf intensiven PvP-Schlachten, doch auch das PvE-Angebot wächst kontinuierlich und wird immer attraktiver. Besonders spannend ist das einzigartige Klassensystem: Eure Ausrüstung definiert eure Rolle im Spiel. Tragt ihr eine schwere Rüstung und ein Schwert, seid ihr ein Kämpfer. Mit einem Stab und leichter Rüstung werdet ihr zum Magier.

Seit der Umstellung auf das Free2Play-Modell im April 2019 und der Einführung zusätzlicher Server verzeichnet Albion Online einen enormen Spielerzuwachs.

Im April 2024 wurden erstmals Server für Europa eingeführt. Diese Neuerung sorgt für einen deutlich besseren Ping in Europa und damit auch ein besseres Spielerlebnis.

Wie viel Sandbox steckt in Albion Online? Damit große Clans und Gilden auch ausreichend Ausrüstung für ihre PvP-Schlachten haben, greifen sie auf den freien Markt in Albion Online zurück. Im MMORPG ist fast jeder Gegenstand von Spielern gecraftet, und in höheren Gebieten mit besseren Ressourcen verliert man alle Items beim Tod, weshalb es eine kontinuierliche Nachfrage nach Ausrüstung gibt.

Ob ihr euch als Sammler, Crafter, Krieger oder einer Mischung aus allem durch die Welt von Albion schlagen möchtet, obliegt euch. Große Gilden kämpfen um die Regionen und Gebiete in Albion Online, was auch zu politischen Auseinandersetzungen im MMORPG führt.

Albion bietet viele verschiedene Systeme, die alle ineinander greifen und auch neue Spielern beim Einstieg in die Wertschöpfungskette aufnehmen. Albion Online bietet einfach viele Möglichkeiten und bekommt ständig neue Inhalte: Deutsches MMORPG auf Steam erhält großes Schurken-Update, lässt euch Waren schmuggeln und Agenten befreien

