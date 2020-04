Fortnite ist nach wie vor ein großer Hit und begeistert zigtausende von Fans. Doch es gibt und gab mehrere Dinge im Spiel, die große Teile der Community zur Weißglut trieb. Erfahrt hier, welche 15 Aspekte des Spiels die Entwickler besser gleich weggelassen hätten.

Fortnite ist ein erfolgreiches und spannendes Spiel, keine Frage. Der clevere Mix aus Action und Bauen, die witzigen, bunten Skins und der motivierende Battle-Pass machen nach wie vor Spaß. Doch alles hat seine Schattenseiten und seit jeher gab es Gameplay-Elemente, Items und Waffen, die einfach nur nervig und in der Community verhasst waren.

Wir haben hier 15 der nervigsten Ärgernisse aus der Geschichte von Fortnite aufgelistet. Viel Spaß beim Aufregen!

Platz 15 – Kampfschrotflinte

Was ist das? Die Kampfschrotflinte ersetzte die populäre Pumpgun in Season 9 und war eine Art Shotgun mit enger Streuung und sehr hoher Reichweite. Sie verfügte über eine hohe Schussfrequenz.

Darum war das Ding so nervig: Einige Fans verziehen es der Waffe nie, das sie die alte Pumpe ersetzt hatte. Doch es gab noch andere Probleme mit dem Ding. Denn die Wumme hatte eine viel zu hohe Reichweite und Schussfrequenz. Das typische Shotgun-Feeling war hier nicht mehr vorhanden. Dafür gab es zig andere Shotguns in Season 9, aber eine ganz normale Pumpgun eben nicht. Das nervte viele Fans.

Was wurde daraus? Epic nerfte die Flinte erst, indem man die Reichweite etwas senkte. Schließlich entfernte man die Kampfschrotflinte schließlich mit Patch 10.20.2 in Season 10.

Platz 14 – Minigun

Was ist das? Die Minigun ist eine Art Maschinengewehr mit mehreren Läufen. Die Waffe braucht etwas Zeit, bis sich alle Läufe drehen, dann haut sie aber Massen von Geschossen raus, die alles im Feuerbereich eindecken. Sie kam als eine der ersten neuen Waffen mit Patch 2.4 ins Spiel.

Darum war das Ding so nervig: Die ursprüngliche Version der Minigun hatte noch keine Überhitzungs-Mechanik. Ihr konntet also fröhlich hunderte von Schüssen raushauen, ohne nachzuladen. Das war viel zu krass!

Was wurde daraus? Epic nerfte die Minigun stark, indem die Wumme nach zu vielen Schüssen überhitzt. Das wiederum machte die Waffe recht schwach und kaum einer benutzte sie lange Zeit. In Patch 11 flog sie sogar ganz aus dem Spiel. Seit Patch 12 ist sie wieder da, außerdem gibt es eine mythische Version davon, die man einmal pro Game abgreifen kann.

Platz 13 – Boom Box

Was ist das? Die Boom-Box aus Season 7 ist ein Lautsprecher, den man am Boden abstellte. Dort blieb er und spielte laute Musik. Die sorgte dafür, dass regelmäßig ordentlich Schaden an Gebäuden zugefügt wurde. Spieler wurden nicht verletzt.

Darum war das Ding so nervig: Die Boom-Box ruinierte das Bauen komplett. Es war schlichtweg unmöglich, mit dem lärmenden Ding in der Nähe irgendwas Dauerhaftes aufzubauen. Und bis man die 400 Hitpoints der Box weggeschossen hatte, hatte man ganz andere Probleme. Einige Trolle packten die Box sogar auf Fahrzeuge und fuhren damit als mobile Abrissramme durch die Gegend.

Was wurde daraus? Epic merkte schnell, das die Box ein Schlüsselelement von Fortnite ruinierte und entfernte die Box noch mit Update 7.3 von Season 7.

Platz 12 – C4

Was ist das? Unter C4 versteht man eine Packung Sprengstoff, die man an Objekte pappen und von weitem per Fernzünde sprengen kann. Es kam mit Patch 3.3 ins Spiel. Vor allem gegen Gebäude war das Item sehr effektiv.

Darum war das Ding so nervig: Die pure Zerstörungskraft der C4-Ladung war einfach zu krass. In der Originalversion verwüstete die Bombe einfach alles, was im Explosionsradius war. Vor allem Gebäude waren schnell weg, was gerade Baumeister nervte.

Was wurde daraus? Dieses Item wurde zigmal von Epic überarbeitet und sogar zwischenzeitlich aus dem Spiel entfernt. Eine stark generfte Version ist mittlerweile wieder in Kapitel 2, Season 2 zu finden.

Platz 11 – Boom Bogen

Was ist das? Der Boom Bogen war ein moderner Bogen, der einen Explosionspfeil verschoss. Es war eine sehr präzise Waffe, die hohen Schaden auf weite Distanz anrichtete. Der Bogen kam mit Season 8 ins Spiel.

Darum war das Ding so nervig: Der Boom Bogen richtete grausigen Schaden an und war in de Lage, Spieler mit nur einem Treffer auszuschalten. Dazu kam noch, das er sehr präzise war und eine hohe Reichweite hatte. Doch das nervigste an dem Ding war seine Zielhilfe. Die genau zeigte, wo der Schuss landen würde. Es war also viel zu leicht, mit dem Bogen gezielte One-Shots hinzulegen.

Was wurde daraus? In Season 9 wurde der Bogen wieder entfernt. Mittlerweile gibt es ihn aber als seltene mythische Waffe, die man nur einmal pro Match finden kann.

Auf der nächsten Seite kommen ein paar echt nervige Dinger, aber auch ein „Feature“ das viele Spieler eigentlich gut fanden.