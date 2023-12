Spieler erhält Diablo 4 als Weihnachts-Geschenk, fragt nach Tipps – Bekommt nettere Antworten, als man jetzt denkt

In dem Subreddit von Diablo 4 wird oft gemeckert und genörgelt. Ein Spieler hat Blizzards ARPG zu Weihnachten geschenkt bekommen und fragt nach Tipps für den Start – und die Antworten sind viel netter, als man jetzt denken würde.

Reddit ist für Spielerinnen und Spieler von Diablo 4 eine beliebte Anlaufstelle. Manche nutzen die Plattform, um über das eingeschränkte Field-of-View zu schimpfen, andere kritisierten im Sommer die Spawn-Zeiten des Weltbosses, weil die Spawnzeiten mit ihren eigenen regulären Arbeitszeiten kollidieren. Auch der Endgame-Content ist immer mal wieder Thema.

Ein Spieler bekam Diablo 4 zu Weihnachten geschenkt und suchte das Subreddit auf, um nach Tipps für den Einstieg ins Spiel zu fragen. Anhand der Threads könnte man denken, dass ein Tipp lauten würde: „Frag einfach, ob du das Spiel umtauschen kannst“. Aber er bekommt tatsächlich viele gute und hilfreiche Antworten.

„Halt dich bloß von dem verdammten Subreddit fern!“

Was antworten die Spieler? In dem Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „Mosasaurus999“ am 25. Dezember, Diablo 4 sei sein erstes Diablo und er sei „super hyped“, es mit einem Freund zu spielen. Als er nach Tipps und Tricks für Einsteiger fragt, raten ihm die Leute vor allem eines: Nicht auf die Hater, die über das Spiel meckern, zu hören.

Ein Nutzer empfiehlt ihm, sich maxroll.gg anzusehen. Die Seite führen Experten, die unter anderem Tier-Lists für Builds in Diablo 4 erstellen. Der Nutzer „acog“ antwortet darauf: „Es macht Spaß, mit den Builds zu experimentieren. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Charakter nicht stark genug ist, gibt es dort Ranglisten und ausführliche Leitfäden sowohl für das Leveln (1-49) als auch für das Endgame (Stufe 50-100).“

„ShadowSwoopz“ empfiehlt, von diesem Subreddit fernzubleiben und das Spiel auf die eigene Weise zu genießen. Er kann ja Build-Guides benutzen, aber solle bloß von diesem „gottverdammten Subreddit“ wegbleiben.

Andere Nutzer empfehlen ihm, zunächst die Kampagne zu spielen, die sei lohnenswert und habe tolle Zwischensequenzen. Ein Nutzer rät ihm, alle Lilith-Altäre aufzudecken, das habe er nicht gemacht und sehr bereut.

„allen_mglt“ schreibt: „Genieß das Spiel. […] Rüste einfach die Items aus, die höhere Werte haben. Und stell sicher, dass deine Maus dafür geeignet ist, es ist viel Geklicke LOL.“ Ein anderer Nutzer merkt an, man könne die Tasten aber auch einfach gedrückt halten.

Andere Nutzerinnen und Nutzer raten ihm, einfach zu spielen. Einem Clan beizutreten, Freunde zu finden und sich nicht zu stressen, was das Loot betrifft.

Auf Reddit wird aber nicht immer nur gemeckert und genörgelt. Manche Spielerinnen und Spieler schaffen es, die sonst so negative Community durch ihre Beiträge zu erheitern. Ein Spieler legte seine Frau in Diablo 4 rein und konnte die Stimmung in dem sonst so negativen Subreddit mit der Geschichte erhellen.