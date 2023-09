Diablo 4: Spieler verstehen eine Entscheidung von Blizzard nicht – „Eine Karotte, die niemand erreichen kann“

Bei Diablo 4 gibt es einen klaren Kritikpunkt, auf den sich viele einigen können: Blizzard hat es bei den seltensten Items einfach übertrieben. Die sind so selten, dass die Suche nach ihnen keine Motivation darstellt. Spieler überlegen, wie man die Situation verbessern könnte.

Um welche Entscheidung geht es:

In Diablo 4 gibt es sogenannte „Uber Uniques“: Es sind 7 einzigartige Gegenstände. Diese Items gibt es von Monstern höher als Stufe 85, ab dem World Tier 4.

Die Drop-Rate der Items wird als „nahezu unmöglich“ beschrieben. Es kursieren Chancen in Richtung 1:800.000. Die meisten Spieler bekommen sie definitiv nie zu Gesicht.

Die Items haben darüber hinaus keine festgelegten Werte, können also schwächer oder stärker ausfallen, und sie sind nicht handelbar.

Man versteht einfach nicht, warum Blizzard entschieden hat, diese Items so selten droppen zu lassen, dass sie für alle Spieler unerreichbar sind.

Welchen Sinn macht Loot, den keiner bekommen kann?

Was ist das Problem mit den Items? Auf reddit diskutieren Spieler über diese Uber Uniques. Man versteht, welche Funktion die Items in Diablo 4 erfüllen sollen: Sie dienen als mythisches „Endziel“ in Diablo 4, als Karotte, der Spieler nachjagen, um sie bei der Stange zu halten.

So wie man einem Esel eine Karotte vor die Schnute hält, damit er weiterläuft, obwohl er sie nicht erreichen kann, lässt Blizzard vor den Spielern diese Items baumeln, damit sie sich aufraffen und die nächsten tausend Dämonen weg schnetzeln.

Man glaubt aber, diese Karotte sei tatsächlich unerreichbar. Loot, das nie jemand erhalten kann, sei lächerlich in einem Loot-Spiel, schimpft ein Nutzer. Ein anderer Spieler sagt, er würde viel Geld dafür zahlen, wenn er erfahren könnte, wie das Blizzard-Meeting lief, als man über die Drop-Chancen der Items in Diablo 4 entschied.

Man unkt, wie das Meeting zu den Drop-Chancen bei Blizzard wohl ablief. Einer mutmaßt, dass es da eine Diskussion gab: „Wir haben in Diablo 4 kein Endgame, also macht die Chancen auf die Items 4-mal schlechter. Das ist unser Endgame!“

Ein anderer erklärt: In früheren Diablo-Spielen waren die seltensten Items zu leicht zu bekommen und jeder lief mit einem „Best-in-Slot“ rum, in Diablo 4 habe es Blizzard aber total übertrieben. Er habe jetzt nie jemanden getroffen, der sagt, er würde etwa ein Shako farmen, denn die Wahrscheinlichkeit sei einfach zu gering und rein zufällig, um es sich zum Ziel zu setzen.

Das kommt hinzu: Man kritisiert auch, selbst wenn man das Glück hat, ein Uber Unique zu finden, könne man dann noch das Pech haben, eins mit schlecht gerollten Stats zu finden.

Zum anderen sei so ein Unique ja dann auch nur für diese Season aktiv, man habe also nur ein kurzes Vergnügen dran. Im Eternal Mode spiele schließlich keiner.

Was wäre eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Ein Spieler schlägt vor, die Items wenigstens handelbar zu machen. Dann hätte man ein erreichbares Ziel: Man könnte so lange starke Items sammeln und handeln, bis man sich so viel Gold erarbeiten kann, um ein Uber Unqiue zu kaufen. Da hätte man ein Ziel vor Augen, eine erreichbare Karotte.

Andere bedenken: Ein solches Item wäre so wertvoll, dass es wohl nur gegen viele US-Dollars Echtgeld verkauft werden würde.

Die beste Möglichkeit wäre es wohl, die Drop-Wahrscheinlichkeit soweit zu erhöhen, dass die Karotte zwar weit weg ist, aber wenigstens irgendwie erreichbar erscheint.

