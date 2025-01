Diablo 4: Tribute farmen in Season 6 – So gehts am schnellsten

Mit Tributen erhöht ihr in Diablo 4 eure Chancen auf bestimmten Loot in der Unterstadt von Kurast. Welche Tribute es gibt und wo ihr sie am besten farmen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Die Unterstadt von Kurast ist ein Zeitangriffsdungeon mit mehreren Phasen, in dem ihr leveln und looten könnt. Sobald ihr euren Run startet, läuft ein Timer ab, den ihr verlängert, indem ihr Monster und Events erledigt. In der Unterstadt und in ganz Sanktuario findet ihr Tribute, mit denen ihr noch besser farmen könnt. Die Unterstadt und auch die Tribute sind Teil der Erweiterung Vessel of Hatred.

Wofür brauche ich Tribute? Sobald ihr Tribute sammelt, könnt ihr sie in der Unterstadt von Kurast einsetzen, um die Chancen auf bestimmten Loot zu erhöhen. Hochwertigere Tribute bringen den besten Loot, erhöhen aber auch die Herausforderung des Unterstadt-Runs erheblich.

Auch die Schwierigkeitsstufe, auf der ihr spielt, trägt zu der Qualität des Loots bei. Blizzard hat die oft kritisierten Weltstufen in Diablo 4 abgeschafft und Qual-Stufen eingeführt:

Farm-Spots für Tribute

Wo finde ich Tribute? Im Grunde bekommt ihr die Tribute überall in Sanktuario. Ihr findet unterschiedliche Arten von Tributen, die eure Chancen auf bestimmten Loot erhöhen. Die besten Anlaufstellen dafür sind:

Tribute, die die Chance auf Runen erhöhen: Grube

Tribute für Legendarys & Uniques: Kisten vom Flüsternden Baum, Weltbosse

Tribute für Boss-Mats: Bosse auf den Qual-Stufen

Tribute für Obduzit: Alptraum-Dungeons, Höllenhorden

Die Tribute werden in dem Inventar-Tab für Dungeon-Schlüssel gesammelt. Da ihr sie nur für die Unterstadt braucht, und sich vor Ort eine Beutetruhe befindet, könnt ihr sie auch in eurer Truhe lagern. Schließlich nehmen die ganzen Schlüssel ohnehin viel Platz im Inventar ein.

Welche Tribute gibt es? Es gibt magische, seltene, legendäre und einzigartige Tribute. Tribute ab der Stufe „selten“ könnt ihr nur auf den Qual-Stufen verwenden, „magische“ auch davor. Je nachdem, welche Tribute ihr im Portal-Aktivator in der Unterstadt in Nahantu einsetzt, desto weniger Startzeit habt ihr. Obendrauf droppen Heiltränke seltener. Dafür erhaltet ihr aber besseren Loot und höhere Chancen auf bestimmte Items.

Beispiele für Tribute:

Tribut der Mystik (magisch): Erhöht die Chance auf Runen

Tribut des Wachstums (magisch): Erhöht die XP

Tribut der Veredelung (selten): Erhöht die Chance auf Obduzit

Tribut der Titanen (selten): Erhöht die Chance auf Boss-Mats

Tribut der Harmonie (selten): Erhöht die Chance auf Runen

Tribut des Aufstiegs (einzigartig): Erhöht die Chance auf Uniques & Mythic Uniques

Um die hochwertigen Tribute ab der Kategorie „selten“ einzusetzen, müsst ihr euch auf einer Qual-Stufe befinden. Dafür müsst ihr euren Spielercharakter auf das maximale Level von 60 bringen und die Qual-Stufen in der Grube freischalten. Wie ihr in Diablo 4 am schnellsten levelt, erfahrt ihr in unserem Guide: Diablo 4: Schnell leveln in der aktuellen Season – Leveling Guide bis Level 60