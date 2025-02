Spieler verliert seinen Großvater, mit dem er viele Stunden Diablo 4 gezockt hat, erschafft einen Zauberer als Tribut, rührt die Fans

Auf Reddit teilen Spielerinnen und Spieler regelmäßig Geschichten über ihre Familienmitglieder, die auch Diablo 4 zocken. Ein Spieler erzählte, wie jemand seinen 72-jährigen Vater auf eine hohe Schwierigkeitsstufe gezogen hat – und dann bekam er mitten in der Nacht Nachrichten, in denen sein Vater stolz seine neuen coolen Mythic Uniques präsentierte. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ein 72-jähriger Papa hat in Diablo 4 vermutlich mehr Mythics als viele von euch

In seinem Beitrag ergänzt er, dass er zahlreiche Anfragen bekommen hat, ob man mit „Bops“ in Diablo 4 gemeinsam zocken und abhängen kann. Er bedankt sich für den Trost der Community und teilt seinen BattleTag, falls jemand mit ihm „einfach chillen“ möchte.

So reagiert die Community: In den Kommentaren zeigen viele Nutzer ihr Mitgefühl. Einige fragen, ob die Diablo-Community irgendetwas für ihn oder seine Großmutter tun kann. Andere teilen persönliche Geschichten über verstorbene Familienmitglieder oder Freunde, mit denen sie Diablo gespielt haben.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Sein Beitrag hat in den vergangenen Tagen über 1.800 Upvotes und viele berührende Kommentare gesammelt, in denen die Community ihr Mitgefühl ausdrückt.

