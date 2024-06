Diablo 4: Spieler sammelt vom stärksten Defensivwert viel zu viel, hat eine wichtige Änderung übersehen

Der Rüstungswert ist der wichtigste defensive Wert in Diablo 4. Ein Spieler hat eine Änderung in Season 4 erst jetzt bemerkt und mehr als doppelt so viel Rüstung gesammelt, wie eigentlich nötig ist.

Rüstung und Schadensresistenz sind die wichtigsten defensiven Werte in Diablo 4. Bisher war es eine große Herausforderung, ideale Rüstungswerte zu ermitteln, um möglichst viel Schadensreduktion zu erreichen.

Mit Season 4 haben die Entwickler das ganze vereinfacht und eine Obergrenze festgelegt. Das bedeutet, ihr seid ab einem bestimmten Rüstungswert „fertig“ und braucht ihn nicht weiter zu erhöhen. Der Nutzer „N8CCRG“ hat die Änderung offenbar zu spät mitbekommen und jetzt bemerkt, dass sein Rüstungswert unnötig hoch ist.

Season 4 krempelte Diablo 4 ordentlich um. Hier seht ihr die Änderungen im Video:

„Viel hilft viel“ gilt nicht für den Rüstungswert in Diablo 4

Was hat der Spieler übersehen? In Diablo 4 reduziert eure Rüstung den eingehenden physischen Schaden bis zu einer Obergrenze von 85 %. Vorher hing der Rüstungswert, den man benötigte, um diese 85%-Grenze zu erreichen, von der Stufe der Monster ab, die man bekämpft.

Seit Season 4 gibt es einen Cap für die Rüstung: Habt ihr 9.230 erreicht, seid ihr „fertig“. Alles, was ihr darüber hinaus an Rüstung sammelt, hilft euch nicht mehr bei der Schadensminderung.

Der Spieler hat offenbar nichts von der Änderung mitbekommen und sie zufällig im Spiel gesehen. Seit dem letzten Patch 1.4.1 wird die Obergrenze für Rüstung im Tooltip angezeigt. Das hat offenbar auch „N8CCRG“ festgestellt. Er schreibt auf Reddit: „Ich (neuer Spieler) habe gerade erfahren, dass der Rüstungs-Cap bei 9.230 liegt. Ich komme mir blöd vor, weil ich sie ohne Grund bis 21.485 erhöht habe.“

Auf Reddit präsentiert „N8CCRG“ seinen Rüstungswert und die neue Tooltip-Anzeige:

Was sagt die Community dazu? Der Top-Kommentar kommt von „-Its-Could-Have-“. Er beruhigt den Ersteller des Beitrags und merkt an, dass die Info erst mit dem letzten Update zum Tooltip hinzugefügt wurde. Das sei vorher schlichtweg keine leicht verfügbare Info gewesen.

Der Nutzer „your_add_here15243“ schreibt im Kommentar auf Reddit: „Fühl dich nicht schlecht, viele Spieler, die neu sind, machen diesen Fehler. Falls du das auch noch nicht weißt: Du kannst jeden Aspekt aus dem Kodex auf jedes Legendary legen und damit den vorherigen überschreiben.“

Auch andere Spielerinnen und Spieler stellen in den Kommentaren fest, dass sie wohl ihre Ausrüstung überarbeiten müssen – jetzt, wo sie von dem Rüstungs-Cap wissen. Andere fragen nach Tipps, wie sie ihren Rüstungswert erhöhen können, um die 9.230 zu erreichen.

Seit Season 4 gibt es ein neues Crafting-System in Diablo 4. Mit dem „Tempering“ (Härtung) ist es möglich, Items zwei weitere Affixe einzuprägen – wie in etwa „Rüstung“. Das Härten solltet ihr im Übrigen unbedingt machen, bevor ihr eure neuen Items also zum Okkultisten bringt, um Affixe neu zu rollen. Denn ein Fehler kann euch viele Millionen Gold kosten – Und ein perfektes Item.