Diablo 4: „Dafür würden manche 100 Milliarden Gold zahlen“ – Spieler protzen mit mächtigem Loot in Season 5

Blizzard überarbeitete mit Season 5 das Loot in Diablo 4 und das sorgt für ziemlich mächtige Drops. Und die sind so mächtig, dass manche Spieler ihr Glück gar nicht fassen können.

Im August startete Season 5 in Diablo 4 und brachte neuen Content ins Spiel. Dazu überarbeiteten die Entwickler die Items und besonders die Uniques, nachdem die von der Community kritisiert wurden. Zuvor waren viele Spieler der Meinung, dass Uniques „nutzlos“ sind und alles andere besser.

Jetzt sollen Uniques alle Regeln der Itemization brechen. Dazu sollen sie absurde Builds erlauben und schon zum Start von der neuen Season meinten Experten: Da ist richtig „verrücktes“ Zeug dabei. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und einige Loot-Drops gefallen. Manche davon sind so mächtig, dass Spieler mit ihren neuen starken Items protzen.

„Habe ich gerade das Spiel gewonnen?“

Womit protzen die Spieler? Auf verschiedenen Plattformen zeigen Spielerinnen und Spieler ihre starke Loot-Drops in Season 5. Mit der Frage „Ist das Spiel jetzt durch?“ präsentiert „hungliketrout“ seine Harlekinskrone in einem Beitrag auf Reddit, die 4 größere Affixe hat. Die größeren Affixe sind 1,5x so stark wie normale.

In einem anderen Reddit-Post zeigt ein Spieler seine Harlekinskrone, die der Boss Duriel gedroppt hat. Mit dem Crafting-System „Masterworking“ (Vollendung) hat er sie zwölfmal verbessert und jetzt eine Abklingzeitreduktion von satten 54 %. Auch er fragt: „Habe ich gerade das Spiel gewonnen?“

Die Harlekinskrone gehört zu den mächtigsten Items im Spiel. Hier erfahrt ihr, was es mit dem mythischen Unique-Kopfschutz auf sich hat, der auch „Shako“ genannt wird.

Mit den Änderungen der Uniques wollten die Entwickler, dass die Items wieder besonders sind. So sollen sie Builds beeinflussen und stärken. Und manche Spieler passen jetzt ihre Builds an, wenn starke Items droppen. In einem Reddit-Beitrag präsentiert „Wolfwood28“ das Unique „Zersplittertes Winterglas“ und meint: „Dann ist es wohl an der Zeit, eine Blitzspeer-Zauberin zu spielen.“

Das „Zersplitterte Winterglas“ kommt in verschiedenen Zauberer-Builds zum Einsatz, so auch in dem „Frozen Orb“-Build:

Was sagen Experten zu dem Loot? Auch Experten lassen es sich nicht nehmen, ihre starken Drops zu präsentieren. Auf X zeigt Rob, ein Experte für die Barbaren-Klasse in Diablo 4, sein neues mythisches Unique. Er hat den Zweihänder „Großvater“ mit dem Masterworking aufgewertet und als kritisches Affix satte +660 % Schaden rausgeholt.

In einem YouTube-Video zeigt Diablo-Experte wudijo seine Loot-Drops nach einem Boss-Kampf. Er hebt einen legendären Stab auf und stellt fest, dass der gleich drei größere Affixe (GA) hat: Intelligenz, maximales Leben und kritischer Trefferschaden.

wudijo stellt fest: „Das ist mein erstes ‚Triple-GA-Item‘, das ich tatsächlich trage.“ Er glaubt, das Item ist bisher das Beste, was er hat. In der letzten Season habe er „einige verrückte Sachen bekommen“, darunter ein ‚Doppel-GA-Amulett‘. „Ich denke, manch einer würde locker 100 Milliarden [Gold für den Stab] zahlen“, merkt er an.

Der Stab ist bereits mit starken Affixen gedroppt und der Diablo-Experte hat ihn daraufhin mit den Crafting-Systemen weiter verbessert. Die Systeme Härtung und Vollendung ermöglichen es euch, eure Items richtig stark zu machen. Hier erfahrt ihr mehr dazu: Diablo 4: Härtung und Vollendung – So macht ihr eure Items zu God Rolls