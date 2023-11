In Diablo 4 gibt es einige Gegner, die die Spieler mit ihren nervigen Attacken zur Weißglut treiben können. Ein Spieler hat die Community nach den Feinden gefragt, die für den meisten Frust sorgen.

Nicht nur die Bosse in Diablo 4 können ziemlich anspruchsvoll und frustrierend sein, sondern auch die Kämpfe gegen Elite-Gegner und andere Mobs. Ein Spieler hat nun in einem Reddit-Beitrag nach den nervigsten Gegnern gefragt. Spoiler: Der Butcher ist bei weitem nicht der meistgenannte – dabei gilt er als einer der härtesten Bosse in Diablo.

Was Diablo 4 in der Zukunft noch so bereithält, seht ihr in diesem Video:

Geister, explodierende Spinnenwirte, lästige Wespen

Welche Gegner wurden genannt? In dem Reddit-Beitrag vom 15. November fragt der Nutzer „i-3MoRz“, was der frustrierendste Feind in Diablo 4 ist und bekommt zahlreiche Antworten. Er selbst nennt die Vollstrecker, die ihn wie „Roadhog aus Overwatch“ mit einer Kette zu sich ziehen können. Er schreibt:

Ich erinnere mich an ein Event, bei dem ein Kreissturm entstand. Wenn du in den Kreis kommst, erleidest du massiven Schaden und stirbst. Sie sind dort gespawnt und haben mich in den Sturm gezogen, es war so frustrierend.

Ein Kommentar mit vielen Upvotes kommt von „TheHeinousMelvins“. Er nennt einen Gegner, der erstmals in Diablo 2 aufgetaucht ist:

Wraiths und Banshees. Eigentlich so ziemlich alle Geister. Besonders, weil sie plötzlich direkt hinter dir auftauchen und obwohl ich darauf vorbereitet bin, ist es nervig, ständig auf der Hut zu sein, um zurückzuweichen und auszuweichen. Und die hauen auch wirklich kräftig zu. Die nächste Stufe wären explodierende Spinnenwirte. Aber sie sind eher nur nervig und brauchen länger, um zu sterben. Gleiches gilt für die aufgeblähten Leichen.

Welche Gegner kamen schon mal vor? Geister gab es in den meisten Diablo-Teilen in irgendeiner Form. Zu den besonders gefürchteten zählen die Wraiths aus Diablo 3. Wraiths sind „physische Manifestationen gequälter Seelen aus den Ebenen der brennenden Höllen“ (via diablo.fandom.com). Sie sehen aus wie Skelette mit Fledermausflügeln und können ordentlich Schaden verursachen.

So schreibt ein Nutzer im Kommentar, es fühle sich für ihn an, als würden ihn Wraiths oder Banshees mit einer Schrotflinte treffen. Der Nutzer „jaxxxxxson“ schreibt dazu, er habe angefangen, sich Dungeon-Namen zu notieren, in denen Geister vorkommen, um sie zu vermeiden. „Ich ziehe Spinnen und Gift diesem Scheiß jederzeit vor.“

Welche Feinde werden noch genannt? „ZealousidealRiver710“ kommentiert unter dem Beitrag: „Alles, was seinen Tod hinauszögert oder erneut Mobs spawnen lässt und den Dungeon dadurch verlängert.“ Damit meint er unter anderem die Spinnenwirte. Aber auch Feinde, die sich nicht gruppieren, auf Distanz bleiben oder Crowd-Control verursachen, nerven ihn.

Ein anderer Nutzer schreibt „Die Stabschüttler, die ihre Kollegen wiederbeleben. Ich hasse dieses Geräusch.“ Ein Nutzer zeigt sich überrascht, dass noch keiner die Leichenbogen-Gegner genannt hat. „Der One-Shot aus dem Offscreen in hohen Alptraumdungeons ist verdammt nervig“, schreibt er im Kommentar.

„Diese Wespen und ihr 100 % Schaden, egal wie viel Rüstung und defensive Werte man hat, können mich mal“, schreibt der Nutzer „Volkrisse“ dazu. Auch viele andere Nutzer nennen in den Kommentaren überwiegend Wraiths, Wespen, Spinnenwirte und Leichenbögen.

Hier scheinen sich viele aus der Community einig zu sein. Bei dem Leveln der Glyphen wirkt das hingegen anders: Diablo 4: Spieler erklärt, Glyphen zu leveln ist total öde – Ist überrascht, wie viele Leute anderer Meinung sind

Welche Feinde findet ihr in Diablo 4 am nervigsten? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.