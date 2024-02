Diablo 4: Spieler findet eine absurd seltene Kiste „Habe 8 Charakter auf Level 100 und nie eine gesehen“

Die meisten Spieler in Diablo 4 haben das Gefühl, nicht mehr viel Neues zu erleben. Umso interessanter ist es, wenn ein sehr seltenes Ereignis eintritt. Ein Spieler fand nun eine Kiste, von der manch einer noch nicht mal gehört hatte.

Was ist das für eine Kiste? Es handelt sich um die sogenannte „Mutterlock Chest“ – eine mysteriöse Truhe, verschlossen mit einem leuchtenden Schloss, das von vier Ketten gesichert ist.

Die Kiste gehört zu den seltensten Zufalls-Ereignissen in Diablo 4 und ist schon seit dem Start von Diablo 4 im Spiel. Wer die „Mutterlock Chest“ öffnen will, kann das aber nicht so einfach tun, es muss erst ein Rätsel gelöst werden, bevor sich das Schloss öffnet.

Der Reddit-Nutzer Poppin-candy teilte jedoch seinen Fund auf Reddit und sorgte damit für viel Aufsehen, denn kaum einer kannte die Truhe, trotz vieler Spielstunden.

Nur der richtige Satz öffnet die Truhe

Was ist das für ein Rätsel? Das Rätsel um die „Mutterlock Chest“ besteht aus lauter Sätzen, aus denen ihr den richtigen wählen müsst, damit die Kiste sich öffnet. Jeder Satz besteht aus drei Wörtern, die in der korrekten Reihenfolge angeordnet werden müssen, um Zugang zu gewähren. Um den Standort der Kiste herum befinden sich drei kleine Monumente mit Inschriften.

Diese Denkmäler müssen in der richtigen Reihenfolge platziert werden: zuerst das Geburtsdenkmal, dann das Leben und schließlich der Tod. Die Worte, die während dieses Vorgangs gesprochen und auf dem Bildschirm angezeigt werden, dienen als Schlüssel, um das Rätsel zu entschlüsseln und die Kiste zu öffnen.

Hier könnt ihr den Reddit-Beitrag sehen:

Was war in der Kiste? Der Loot in der Kiste war wohl enttäuschend, wie der Ersteller des Reddit-Beitrags bekannt gab: „Die Beute war leider nicht so aufregend wie das Finden der Truhe“.

Unter dem Beitrag gab der Nutzer TheHeinousMelvins aber einen entscheidenden Hinweis: „Wenn du deinem nächsten begegnest, und du den Satz erfolgreich beim ersten gemacht hast, wirst du feststellen, dass dieser Satz ausgegraut ist und nicht mehr verfügbar ist. Tatsächlich bekommst du beim zweiten etwas bessere Beute. Basierend auf diesem Trend ist es am besten, weiterhin zu handeln.“

Es ist also möglich, dass am Ende aller Kisten ganz besonderer Loot wartet. Durch die Seltenheit der Kiste, wird es aber wohl noch dauern, bis wir hierfür eine finale Antwort erhalten werden.

Was sagen die anderen Spieler zum Fund? Viele Spieler kannten die Kiste schlichtweg nicht, obwohl sie schon etliche Charaktere gespielt haben.

popwar138 schreibt: „Wann wurden diese hinzugefügt?“

Darunter antwortet thekmanpwnudwn: „Seit dem Start. Sie sind extrem selten, ich habe 8 Charaktere auf Level 100 und habe noch nie einen gesehen. Du musst Teile eines Satzes finden, die um die Truhe herum versteckt sind, und dann diesen Satz eingeben. Du wirst Glück haben, wenn du ein legendäres Item bekommst, die Beute ist für ihre Seltenheit miserabel.“

zoley88 schreibt: „Spiele seit dem Start und habe das noch nie gesehen. Ich erinnere mich auch an eine Art DDR-Event damals, von der ich auch nie etwas gesehen habe.“

Habt ihr schon einmal die „Mutterlock Chest“ gesehen? Falls ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit dem Loot zufrieden wart. Der Chef von Diablo 4 findet, dass das Spiel am besten ist „wenn es sich anfühlt, als würdest du cheaten“.